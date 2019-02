Politiikka

Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko kertoo HS:n haastattelussa, miksi ylin tuomioistuin on koventanut se

Seksuaalirikoksista

”Ajattelutavassa on tapahtunut murros.”

”Muutokset rangaistuskäytännössä ovat aina hitaita.”

Presidentti Esko

”Mittaamiseen vaikuttavat niin tavattoman monet seikat.”

Rikoksesta

”Korkein oikeus on ainoa tuomioistuin, joka pystyy ennakkoratkaisuillaan rangaistuskäytäntöä kehittämään.”

”Voi olla

Latinankielinen

”Olisi hyvä, jos syyttäjät hakisivat enemmän valituslupia seksuaalirikoksissa.”

”Törkeissä pahoinpitelyissä rangaistusasteikon pitäisi olla kapeampi.”

Seksuaalirikosten rangaistuksia on kovennettu, ja vankilavuosien määrä on moninkertaistunut vuosituhannen alusta

Seksuaalirikoksia

Lappi-Seppälän

Vuonna 2017