Politiikka

”Autot kuuluvat teille”, julistaa kokoomuksen Orpo tienvarsi­taulussa – HS kysyi, mitä hämmennystä herättänyt

Kokoomus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä on mainoskampajan tarkoitus?

Miten autoilumainos sopii hallituksen ja kokoomuksen ilmastopoliittisiin tavoitteisiin https://www.hs.fi/talous/art-2000005901119.html , jotka pyrkivät kohti nollapäästöjä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin autoilijoita ovat kosiskelleet ennen kaikkea siniset ja perussuomalaiset. Pyrkiikö kokoomus mainoksella näiden puolueiden tontille?

Mitä mainoksen sana ”teille” tarkoittaa: maanteitä vai äänestäjiä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haluaako kokoomus voittaa vaalit autoilijoiden piikkiin?

Tuleeko ”Autot kuuluvat teille” mainos myös Helsinkiin?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

https://www.hs.fi/junkkari/art-2000006000218.html

Kokoomus

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005857403.html

https://www.hs.fi/talous/art-2000005901119.html

Liikenteen