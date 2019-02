Politiikka

Ennuste: Valtapuolueita odottaa eurovaaleissa tappio – voittajia maahanmuuttovastaiset euroskeptikot

Euroopan

Kovimman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EPP

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurimmaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toistaiseksi

Suomessa

Ennuste

Oikaisu 18.2. kello 12.40: S&D on menettämässä vaaleissa 51 paikkaa, ei 53, kuten jutussa aiemmin väitettiin.