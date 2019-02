Vain kaksi edustajaa uskaltautui puolustamaan ministereiden kanssa aktiivimallia – ”Se on tieteellinen”, Juhana Vartiainen puolusti

Politiikka

Vain kaksi edustajaa uskaltautui puolustamaan ministereiden kanssa aktiivimallia – ”Se on tieteellinen”, Juhan

Oppositio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aktiivimallia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Mikään tavoitteista ei ole toteutunut.”

Keskustalaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ärhäkimmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp:n

Lindstörmin