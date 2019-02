Viisi keskeistä asiaa HS-gallupista: Kokoomus ja keskusta laskussa, Sdp jatkaa gallupkärjessä – Perussuomalaisten kannatus jo 11,4 prosenttia

Politiikka

Viisi keskeistä asiaa HS-gallupista: Kokoomus ja keskusta laskussa, Sdp jatkaa gallupkärjessä – Perussuomalais

Eduskuntavaaleihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Perussuomalaisten kannatus on kasvanut edellisestä mittauksesta melkein kaksi prosenttiyksikköä.

2. Kokoomus ja keskusta ovat kumpikin menettäneet kannatustaan. Keskusta uhkaa pudota kärkikahinoista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Sdp on yhä suurin puolue 20,8 prosentin kannatuksella.

4. Hallituksessa olevien puolueiden kannatus on nyt yhteensä enää 34,3 prosenttia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

5. Äänestyspäätöksestään epätietoisten osuus oli 37 prosenttia eli vähemmän kuin viimeksi mitattaessa.