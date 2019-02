Päähallituspuolueet kommentoivat laskuaan HS-gallupissa: Kokoomuksen mukaan tulos oli ”yllättävän hyvä”, keskustalla edessä ”kohtalon vaalit”

Politiikka

Päähallituspuolueet kommentoivat laskuaan HS-gallupissa: Kokoomuksen mukaan tulos oli ”yllättävän hyvä”, kesku

Juuri nyt

Kokoomukselle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perussuomalaisille