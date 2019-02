Valtioneuvosto antaa Pohjolan Rautateille enintään 107 miljoonalla eurolla öljynjalostusyhtiö Nesteen osakkeita

Politiikka

Valtioneuvosto antaa Pohjolan Rautateille enintään 107 miljoonalla eurolla öljynjalostusyhtiö Nesteen osakkeit

Valtioneuvoston

Liikenne- ja viestintäministeriön

yleisistunto päätti torstaina valtuuttaa valtioneuvoston kanslian pääomittamaan Pohjolan Rautateitä. Valtio luovuttaa öljynjalostusyhtiö Nesteen osakkeita oman pääoman ehtoisesti enintään 107 miljoonalla eurolla Pohjolan Rautateille.Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa toimiva Pohjolan Rautatiet on keskiviikkona perustettu valtion täysin omistama yhtiö, jonka tehtävänä on rautatietoimialan ”kokonaisvaltainen” kehittäminen ja suurten raideliikenneinvestointien edistäminen.mukaan rautatietoimialaan kohdistuu monenlaisia muutospaineita. Kasvava ympäristötietoisuus, kestävän kehityksen vaatimukset sekä ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttävät liikkumisen ja logistiikan ”kokonaisvaltaista” muutosta.Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen tavoitteena on tehdä junalla matkustamisesta houkuttelevampi vaihtoehto yksityisautoilulle ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Kilpailun seurauksena rautateiden henkilöliikennepalvelujen tarjonta lisääntyy, monipuolistuu ja vastaa nykyistä paremmin eri asiakasryhmien tarpeisiin.