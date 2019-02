Perustuslakivaliokunnan sote-lausunto valmistunee iltapäivällä, valiokunnan sisältä arvioidaan – suora lähetys noin kello 15

Politiikka

Perustuslakivaliokunnan sote-lausunto valmistunee iltapäivällä, valiokunnan sisältä arvioidaan – suora lähetys

Perustuslakivaliokunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sote- ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perustuslakivaliokunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kohtalonkysymys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy