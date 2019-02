Politiikka

Viisi kysymystä Minna Karhuselle

olisi pitänyt keskittyä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ihan henkilökohtaisestikaan en ymmärrä uuden hallinnollisen tason rakentamista. Viisimiljoonainen kansa ei olisi tarvinnut näin laajaa maakuntahallintoa.”Näin sanoo kuntien edunvalvontajärjestön Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen https://www.hs.fi/haku/?query=minna+karhunen (kok). Mielipiteen ilmaisemista helpottanee se, että myös Kuntaliiton kanta on sama.Karhunen on Kuntaliitossa vielä viikon toimitusjohtajan sijaisena ja aloittaa varsinaisesti tehtävässään maaliskuun alussa. Kalenteri on jo iloisesti tukossa ja tuleva työhuone remontissa.Karhunen siirrättää toimitusjohtajan huoneen kellarikerroksesta yläkertaan ja rakennuttaa siihen lasiset seinät. Hän haluaa olla näkyvissä – ja tämä pätee myös ympäröivään maailmaan.Karhusen tavoitteena on nostaa Kuntaliiton profiilia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Hän aikoo osallistua siihen itse ja tuuppia myös Kuntaliiton lukuisia asiantuntijoita rohkeammin esiin.Etenkin isoissa kaupungeissa on kyselty, saavatko ne Kuntaliitosta vastinetta jäsenmaksuilleen. Karhunen on jo tavannut äänekkäimmän kriitikon, Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren https://www.hs.fi/haku/?query=jan+vapaavuoren (kok).”Sovittiin, että katsotaan ensin nämä sote- ja maakuntaratkaisut. Ne vaikuttavat myös siihen, mikä Kuntaliitto on tulevaisuudessa.”tiilitalossa Helsingin Toisella linjalla ei surtaisi hallituksen sote- ja maakuntamallin kaatumista eduskunnassa.Jos malli menee läpi, kuntia odottaa valtava muutos. Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy kunnilta maakunnille, mikä muuttaa esimerkiksi kuntien rahoituksen perusteellisesti.”Kuntaliitto on esittänyt hallitukselle useita korjauksia, mutta niitä ei ole tehty. Avoimia kysymyksiä on yhä paljon, esimerkiksi kiinteistöomistukset. Melkein pelottaa, millainen härdelli siitä sitten tulee, jos sote ja maakunnat menevät läpi.”Entinen kansanedustaja ja pitkäaikainen kuntapoliitikko Karhunen sanoo, että koko vaalikauden vellonut sote- ja maakuntauudistus kertoo omaa tarinaansa demokraattisen päätöksenteon nykytilasta.”Päätöksenteko on kriisissä joissakin kunnissa, ja nyt se näyttää olevan todella kriisissä myös valtion tasolla. Ei tunnu olevan halua ratkaista yhdessä yhteisiä ongelmia, vaan kaikki on mennyt kummalliseksi nokitteluksi.”Karhusen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon kaltaisia jättiuudistuksia ei ole mahdollista tehdä yhdessä hallituskaudessa. Hän toivoo, että tulevat hallituspuolueet muistaisivat valtaan päästyään itse vaatineensa parlamentaarista eli kaikkien puolueiden yhteistä valmistelua. Se tuppaa hallituksessa helposti unohtumaan.Karhunen sitten itse etenisi, jos saisi vapaat kädet uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon nykyistä paremmaksi?Ensi alkuun Karhunen sanoo, että häntä kyllästyttää jatkuva rakenteisiin keskittyvä sote-puhe.”Tavallisen kansalaisen kannalta on ihan sama, kuka palvelut tuottaa, kunhan ne toimivat eikä verorasitus kasva. Ihmisten päät on pantu turhaan pyörälle.”Rakenteista on silti pakko puhua, jos Karhuselle eivät kelpaa hallituksen väkertämät maakunnat. Mistä löytyvät ne leveämmät hartiat, joita hän itsekin haluaa?”Tarvitsemmeko me isoa muutosta? Me pystyisimme tekemään hyvin paljon nykyisillä rakenteilla, jos on tahtoa. Nykyisiä kuntayhtymiä kehittämällä voisi päästä eteenpäin.”Kuntayhtymien rahoitus pitäisi silloin uudistaa. Nyt niiden rahat kiertävät kuntien kautta, mutta Karhunen tekisi saman kuin toisen asteen koulutuksessa: valtionapu menee suoraan palvelun järjestäjälle, mikä on läpinäkyvämpää ja kannustaa tehokkuuteen.Karhusen mallissa kunnat voisivat toimia palveluiden tuottajina ja suurimmat kaupungit myös kuntayhtymien kaltaisina palveluiden järjestäjinä.pitäisi Karhusen mielestä miettiä ennakkoluulottomasti myös kuntaliitoksia. Valtio ei ole pakottanut niihin kuin äärimmäisissä talouskriiseissä, mikä on Karhusen mielestä ”vähän harmi”.”Ymmärrän itsehallinnon, mutta meillä on kuntia, jotka eivät pysty koskaan tulorahoituksellaan maksamaan velkojaan pois tai joissa muuttotappiot vain jatkuvat.”Karhunen sanoo toivovansa hartaasti, että kunnat itse tekisivät sen, mikä on asukkaiden kannalta järkevää. Ne eivät ole helppoja päätöksiä, mutta niitä varten kuntapäättäjät on valittu tehtäviinsä vastuuta kantamaan.”En ole ikinä ymmärtänyt, miksi kunnissa on mieluummin annettu päätösvalta pois valtiolle, joka tekee sitten tyhmiä ratkaisuja, laittaa väkisin kuntia yhteen tai väkisin perustaa maakuntia.”ja maakunnat ovat leimanneet lopuillaan olevaa hallituskautta, ja muu kunnissa tehtävä työ on jäänyt sivuraiteelle. Karhunen on eniten harmissaan siitä, että nykyisellä hallituksella ei hänen mielestään ole ollut kaupunkipolitiikkaa lainkaan.Hallitus on moneen kertaan myös pääministeri Juha Sipilän https://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipilan (kesk) suulla vakuuttanut, että nykyinen hallitus ei ole leikannut kunnilta eikä esimerkiksi vanhusten hoivan kriisi johdu siitä, että hallitus olisi kurjistanut kuntia.Karhusen mukaan on totta, että hallitus ei ole tehnyt tietoista päätöstä leikata, mutta kiristykset ovat tulleet valtion ja kuntien välisen monimutkaisen valtionosuus- ja tasausjärjestelmän kautta. Esimerkiksi kilpailukykysopimus helpotti kuntien palkkakustannuksia lomarahoja leikatessaan, mutta vastapainoksi valtio vähensi kuntien saamia valtionosuuksia.Työajan pidennyksestä tullut laskennallinen säästökin leikkasi valtionosuuksia, vaikka Karhusen mukaan todelliset säästöt eivät olleet niin suuret kuin valtio oletti.Kuntaliiton mukaan kaksi kolmasosaa kunnista teki viime vuonna negatiivisen tuloksen. Lainakanta on kasvanut, verotulot ja valtionosuudet pienentyneet.”Kunnat eivät ole voineet tehdä työtä, joilla olisi voinut tehostaa palveluita, kun kaikki ovat joutuneet odottamaan tietoa sotesta. Valitettavasti se on joissakin paikoissa pysäyttänyt kehityksen.”

1. Ketä lobbasit viimeksi?

”Yritin vaikuttaa valtiovarainministeriön virkamiehiin kuntien rahoitukseen liittyen.”

2. Ketä poliitikkoa arvostat?

”Monia. Mutta mainittakoon tässä erityisesti työministeri Jari Lindström https://www.hs.fi/haku/?query=jari+lindstrom (sin), joka on aivan poikkeuksellisella tavalla kyennyt muuttamaan näkökulmaa ja ottamaan haltuun haastavan tehtävänsä. Pidän myös hänen suoruudestaan ja avoimuudestaan. Koen, että hän on aito ja rehellinen.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

”Ystäväni Hanna Vellingin https://www.hs.fi/haku/?query=hanna+vellingin kirjan Kirjosieppo, joka kertoo siitä, miten elämä ympärillä romahtaa ja parisuhde täysin yllättäen pettää.”

4. Mikä tekee sinut onnelliseksi?

”Ihmisten ilahduttaminen. Saan virtaa ihmissuhteista ja vuorovaikutuksesta. Onnistuneet kohtaamiset tuovat hymyn kasvoille ja lämpöä sydämeen.”

5. Mitä aiot tehdä viikonloppuna?

”Puuhaamme avomieheni kanssa moottoripyörien parissa ja valmistaudumme kevääseen. Ostin hiljattain uuden moottoripyörän, ja tarkoitus olisi päällystyttää tankki sekä etu- ja takalokasuojat uudella värisävyllä.”