Politiikka

Näin sosiaaliturvaa voitaisiin uudistaa: Pitkä hanke löysi kolme vaihtoehtoa

Vajaat puolitoista

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006012830.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi hankkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen esimerkki

Yhdeksi vaihtoehdoksi

vuotta kestänyt perusturvan ja toimeliaisuuden Toimi-hanke on tehnyt ehdotuksia sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseksi. Hankkeen mukaan nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on vaikeaselkoinen, ja nykyjärjestelmää voitaisiin sujuvoittaa esimerkiksi teknologian avulla.ehdottamista vaihtoehdoista on yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää siten, että työikäisten ja -kykyisten syyperusteiset etuudet ja toimeentulotuen perusosa yhdistettäisiin.Etuudella olisi kaksi tasoa, joista korkeampaa maksettaisiin kuntoutus- ja työllistämispalveluihin osallistuville. Alempaa etuustasoa saisivat ne, jotka eivät osallistu palveluihin sekä opiskelijat ja lasta kotona hoitavat vanhemmat. Etuus olisi myös kotitalouskohtainen siten, että yksilöllisen etuuden määrässä huomioitaisiin kotitalouden kokonaistulot.hankkeen ehdottamista suunnista on pyrkiä ennaltaehkäisemään sosiaaliturvan tarpeen pitkittymistä siten, että palveluita tarjottaisiin nykyistä aiemmassa vaiheessa. Tässä vaihtoehdossa etuutta saavan palvelutarpeita arvioitaisiin nykyistä tiiviimmin, ja lisäksi tähän oltaisiin yhteydessä nykyistä useammin etuusjakson aikana, jotta väliinputoaminen ja eriarvoistaminen estetään.on kuvattu myös vastikkeeton perusturvaetuus, joka korvaisi nykyisen perustoimeentulon ja nykyiset perusturvaetuudet, kuten sairauspäivärahan, työttömyysetuudet ja opintorahan. Etuus kuuluisi ilman tarveperustetta kaikille työikäisille, jotka oleskelevat laillisesti Suomessa muutoin kuin väliaikaisesti. Muut tulot vähentäisivät etuutta.Hallituksen asettaman Toimi-hankkeen tehtävänä oli valmistella työllisyyttä parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta. Uudistuksella tavoitellaan muun muassa työllisyysasteen nostamista, työntekoon ja yrittämiseen kannustamista sekä nykyistä yksinkertaisempaa järjestelmää, joka hyödyntää erityisesti digitalisaatiota.