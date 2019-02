Politiikka

Sote ei lopu paukahtaen vaan pihisee hiljaa pois

Maailma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silmien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos asiaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soten loppu