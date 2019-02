Politiikka

Eduskunta pohtii istuntokauden pidentämisestä ja iltatöitä

Eduskunta

Eduskuntaa

Juttua muutettu 26.2. klo 15.57. Muutettu vastaamaan eduskuntatiedotuksen tietoa siitä, että muutoksia vasta harkitaan.

pohtii puhemiesneuvoston johdolla istuntokauden pidentämistä ja iltatöitä.Eduskuntatiedotus kertoi tiistaina iltapäivällä, että täysistunnoista poistettaisiin kello 22:n takaraja, ja että eduskunta varautuu pitämään istunnon myös lauantaina 9. maaliskuuta. Lisäksi eduskuntatiedotus kertoi eduskunnan varautuvan jo istuntokauden jatkoon.Myöhemmin eduskunta kuitenkin tarkensi, että päätöksiä pidennyksistä ei vielä ole tehty, vaan niistä vasta keskustellaan. Tarkat tiedot pidennyksistä päätyivät tiedotteeseen ennenaikaisesti.Ilman uusia päätöksiä eduskunnan vaalitauko alkaa 15. maaliskuuta.työllistää erityisesti hallituksen massiivinen sote-uudistus. Uudistus on paraikaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan syynissä, mistä sen on tarkoitus edetä istuntosaliin lopullista äänestystä varten.Uudistuksen käsittely on kuitenkin venynyt vaalikauden loppumetreille, ja eduskunnan työpäivien on pelätty loppuvan kesken.