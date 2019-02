Puheenjohtaja poistui hetkeksi sote-valiokunnasta: 12 minuutissa nuijittiin kuulemisista päätös, jota oppositio pitää ”pöyristyttävänä”

Politiikka

Puheenjohtaja poistui hetkeksi sote-valiokunnasta: 12 minuutissa nuijittiin kuulemisista päätös, jota oppositi

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valiokunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sote-valiokunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy