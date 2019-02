Politiikka

Sairasvuoteella Antti Rinne ehti kerran ajatella, että nyt hän luovuttaa: ”Sitten tuli sellainen tahto, että e

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Sitten tuli sellainen tahto, että ei, ei.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sen

Nopeassa

”En ole perusolemukseltani muuttunut, mutta on tässä ollut aikaa ajatella.”

Tämä

Täydellinen