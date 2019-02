Väittely valinnanvapauslain notifioinnista jatkuu: Professorien mielestä hallitus tulkitsee väärin perustuslakivaliokunnan kantaa

Politiikka

Väittely valinnanvapauslain notifioinnista jatkuu: Professorien mielestä hallitus tulkitsee väärin perustuslak

Eurooppaoikeuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ojanen