Politiikka

Laivanpäällystöltä rahti- ja matkustaja-aluksia koskeva lakkovaroitus

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Laivanpäällystöliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varustamot ja Suomen Laivanpäällystöliitto tiedottivat perjantaina uudesta merenkulkua koskevasta lakkovaroituksesta, vaikka Merimies-Unionin kanssa päästiin sopuun työriidasta jo maanantaina.Suomen Laivanpäällystöliitto jätti rahtialuksia ja matkustaja-aluksia koskevan lakkovaroituksen perjantaina.Lakon on määrä alkaa aamukuudelta lauantaina 16. maaliskuuta, kun alukset saapuvat suomalaiseen tai ulkomaiseen satamaan tai ankkuripaikalle.Varoitus ei koske jäänmurtajia, joiden työehtosopimus on voimassa vuoteen 2021.Varustamot kertoo neuvotelleensa Suomen Laivanpäällystöliiton kanssa työehtosopimusten uudistamisesta helmikuun alusta alkaen ja ehdottaneensa niin sanotun yleisen linjan mukaista 1,6 prosentin palkankorotusta.Varustamojen mukaan laivanpäällystöliitto on sen sijaan vaatinut tekstimuutoksia, joiden vaikutus olisi jopa yli kymmenen prosenttia.tiedotteen mukaan työnantaja taas on ollut haluton edistämään neuvotteluita. Lakko koskee liiton mukaan kansipäällystöä ja sairaanhoitajia.Vanhat työehtosopimukset päättyivät torstaina.Valtakunnansovittelijan verkkosivuilla kerrotaan, että työriitaa ryhdytään sovittelemaan tiistaina 5. maaliskuuta. Myös Suomen Konepäällystöliitto on aiemmin antanut lakkovaroituksen, joka alkaisi lauantaina 9. maaliskuuta. Tätä riitaa on jo soviteltu.