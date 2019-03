Politiikka

Ilmastoaktivistit kiipesivät eduskuntatalon pylväisiin, mielenosoitus käynnissä

Eduskuntatalolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n paikalla

Mielenosoituksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy