Politiikka

Maksuttomuus nosti viisi­vuotiaiden osallistumista varhais­kasvatukseen parilla prosentti­yksiköllä

Viisivuotiaiden

Hallituksen

Yhtenä

Viisivuotiaiden

Maksuttomuus

”Osallistumisaste

Maksuttomuuskokeilun