Politiikka

Sote-uudistus kaatumassa, puhemiesneuvosto kokoontuu kello 10 – HS seuraa hetki hetkeltä

Hallituksen

Sote-

Uudistukselta

Soten kohtalonpäivä käynnistyy HS seuraa perjantaina soten kohtalonhetkiä: uudistuksen odotetaan tyssäävän perjantaina eduskuntaan. Tämä tiedetään tällä hetkellä: • Eduskunnan puhemiesneuvosto kokoontuu klo 10 päättämään siitä, miten eduskunta jatkaa työtään soten käsittelyssä. Odotus on, että neuvosto päättää soten käsittelyn lopettamisesta. • Uudistus on jumiutunut eduskunnassa kahteen valiokuntaan. Niistä toinen eli perustuslakivaliokunta on perunut perjantain kokouksensa. Tämä tarkoittaa, että uudistuksen teko ei enää etene, ja se on käytännössä kaatunut. Puhemiesneuvostosta odotetaan asialle lopullista vahvistusta. Jaa



7 min. sitten Soten kohtalonpäivä käynnistyy