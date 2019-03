Sipilän hallitus erosi soten kaatumisen takia: ”Valtava pettymys”, pääministeri sanoi

Sipilä: Hallitus teki kaikkensa

Tiedotustilaisuus on alkanut. Sipilä: Uudistusta on valmisteltu pitkään ja se on tärkeä. Hallitus on pyrkinyt tukemaan lakien etenemistä eduskunnasta kaikin tavoin. Eduskunnasta saatu tilannekuva pakotti tekemään johtopäätökset. Edellytyksiä jatkaa ei ole. Valtava pettymys, Sipilä sanoo.