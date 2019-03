Kuntaliitto: "Erittäin järkevä päätös"

Kuntaliitossa uutistiedot soten kaatumisesta eivät harmita tai yllätä.

”Minusta tämä on erittäin järkevä päätös", toimitusjohtaja Minna Karhunen kommentoi HS:lle. ”Enitenhän tässä on ihmetyttänyt se, että tilanteen mahdottomuuden tunnustaminen on vienyt näin kauan.”

Karhusen mielestä suurin osa siitä työstä, jota kunnissa on soten eteen tehty, ei ole ollut turhaa. Kuntien välillä ja sairaanhoitopiirien kanssa rakennettua yhteistyötä voidaan edelleen tiivistää riippumatta siitä, miten sote-uudistuksen käy.

”Tosi paljon voidaan tehdä olemassa olevan lainsäädännön puitteissa ja pienillä korjauksilla, jos tahtoa on olemassa. Tosi monilla alueilla tahtoa on syntynyt.”