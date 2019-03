Politiikka

Valtakunnan­sovittelija puoltaa yleistä linjaa hillitsemään ”palkkahyppyjä”

Viime

Kehujakin

Sovinnon

Moitteita

Loppusuoralla

Rakennusliiton

Piekkala

Piekkalaa

Viisi kysymystä Vuokko Piekkalalle

vuoden elokuussa valtakunnansovittelijana aloittanut Vuokko Piekkala https://www.hs.fi/haku/?query=vuokko+piekkala , 55, on jo päässyt tositoimiinkin eli sovittelemaan työriitoja, joita ei tosin juuri nyt ole ruuhkaksi asti. Siksi hän puhuukin vasta kuherrusajasta.Bulevardin toimistossa on vuodenvaihteen molemmin puolin soviteltu muutamia edellisen sopimuskierroksen ”häntiä”. Apua poteroistaan nousuun ovat hakeneet esimerkiksi vartijat, kääntäjät, merenkulkijat ja lennonjohtajat työnantajineen.Seuraavan liittokierroksen mahdollisia riitoja päästään ratkomaan vasta loppuvuodesta.Pakkosovittelun lisäksi valtakunnansovittelija voi sovitella ”salaa”, jos työrauha on uhattuna. Ratkaisu- ja välityslautakuntien puheenjohtajanakin hän toimii.Piekkalalla on tekeillä myös toimiston vuosiraportti.”Sovittelijaa pyydetään puhumaan eri tilaisuuksiin, joissa voin tutustua osapuoliin ja he minuun”, Piekkala avaa muuta kuin varsinaista sovittelutyötä. Apuna on myös kolme sivutoimista sovittelijaa.Piekkala on ehtinyt saada. Niitä tuli tiukkana etujensa ajajina tunnetuilta lennonjohtajilta, kun hän sai pantua pisteen yli vuoden pituiseksi venähtäneeseen kiistaan työehtosopimuksesta.Suomen lennonjohtajien yhdistyksen (SLJY) mukaan ratkaisun rakentaminen vaati sovittelijalta kärsivällisyyttä ja sitkeyttä, jota häneltä myös löytyi.Tosin sovinnon taustalla saattaa piillä raadollisempikin syy. Jumittuneessa neuvonpidossa oli menetetty yli vuoden palkankorotukset, joten jo kolmanteen sovitteluehdotukseen oli syytä taipua työntekijäpuolellakin.syntyä edisti myös aika, Piekkala myöntää.”Painetta pitää olla riittävästi, ja rauta on taottavissa, kun se on kuuma.”Tietysti Piekkala myös iloitsee kehuista. ”Oletan ansioni olleen se, että hain kipukohdat ja jaksoin kertoa kummallekin osapuolelle, miksi juuri jokin asia on niin tärkeä toiselle osapuolelle.”Lisäksi sovittelijan rooteliin kuuluu saada aikaan osapuolten yhteinen näkemys tavoitteiden kustannuksista ja siitä, voitaisiinko oikeaan suuntaan edetä pienin askelin.Piekkala on ehtinyt saada ammattiyhdistysliikkeeltä – jo ennen kuin hän oli edes aloittanut sovittelijan työssä, joka vapautui Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi kesken kautensa siirtyneeltä Minna Helteeltä https://www.hs.fi/haku/?query=minna+helteelta Vuonna 1962 perustettu valtakunnansovittelijan nelivuotinen pesti on varsin erikoislaatuinen. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen sovittelijan virka pannaan kyllä julkiseen hakuun, ja valtioneuvosto hänet muodollisesti nimittää, mutta käytännössä sovittelijan valitsevat työmarkkinajärjestöt keskenään suhmuroiden.Nyt valintavuorossa olivat työnantajat, jotka päätyivät entuudestaan melko tuntemattomaan kirkon työmarkkinajohtajaan ja kirkkoneuvokseen Piekkalaan, joka oli aiemmin työskennellyt myös Kuntatyönantajissa ja Opetushallituksessa.oli Piekkalan lisäksi pari muuta vahvaa nimeä, mutta he eivät kelvanneet kaikille taustayhteisönsä tai aiempien mielipiteidensä takia.Julkisuudessa nimiä ei juuri palloteltu, toisin kuin kymmenkunta vuotta sitten. Silloin pitkäaikaisen sovittelijan Juhani Saloniuksen https://www.hs.fi/haku/?query=juhani+saloniuksen seuraajapeli yltyi farssin asteelle, kun moni sopivaksi katsottu ehdokas kieltäytyi kunniasta.Tällä kertaa spekulointia herättivät lähinnä epäilyt siitä, kuinka varhaisessa vaiheessa Helle oli jo päättänyt siirrostaan työnantajien leiriin ja oliko se vaikuttanut hänen puolueettomuuteensa.Puolueellisuudesta epäiltiin oitis myös Piekkalaa. Suoranaista järkytystä ay-liikkeessä aiheuttivat Piekkalan heti valintansa jälkeen antamat lausunnot, että häneltäkin on aivan turha tulla kinuamaan niin sanotun yleisen linjan ylittäviä palkankorotuksia. Samaa oli aiemmin sanonut Helle.Yleisen linjan tai niin sanotun Suomen mallin loivat käytännössä liittokierroksen avanneet vientiteollisuuden liitot eli Teknologiateollisuus ja silloinen Metalliliitto.Työntekijäjärjestöt pitivät Piekkalan lausuntoa harkitsemattomana ja työnantajaleiriä myötäilevänä.puheenjohtaja Matti Harjuniemi https://www.hs.fi/haku/?query=matti+harjuniemi arveli, että uudelta sovittelijalta oli karannut heti mopo käsistä: oli virhe asettua kannattamaan Suomen mallia, jossa etenkin naisvaltaisten pienipalkkaisten alojen ongelmat lakaistiin maton alle.”Jos Rakennusliitossa on vähänkin puhtia, emme tule sovittelijan konttorin saranoita kuluttamaan”, Harjuniemi vakuutti.Piekkala ei kadu lausuntoaan mutta myöntää reaktioiden jälkeen päivitelleensä, että täällä ei kai pitäisi sanoa mitään.Sovittelija tyrmää ay-liikkeen moitteet muistuttamalla, että jopa 90 prosenttia työehtosopimuksista syntyy ilman sovittelijaa.”Sovittelija ei estä esimerkiksi Rakennusliittoa saamasta neuvotteluin yleisen linjan ylittäviä palkankorotuksia. Käytännössä palkan taso riippuu monista tekijöistä, kuten alan työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta.”puolustaa palkkapolitiikan yleistä tai koordinoitua linjaa sillä, että Suomi on kilpailulle avoin pieni talous, jossa tarvitaan ”palkkahyppyjen hillintää”. Myös kilpailukykysopimuksessa etsittiin Piekkalan mukaan uutta, kilpailukyvyn huomioon ottavaa ja kustannuksia hillitsevää linjaa.Kilpailukykysopimuksen ja työajan pidennyksen jatkoon Piekkala varoo ottamasta kantaa, mutta sitä hän puoltaa, että neuvotteluissa on edustava päänavaaja.”Eihän vientiteollisuus ole mikään muutaman sadan hengen pikku porukka, joka sanelisi suomalaisten työehdot. Alojen työehtosopimukset neuvotellaan ammattiliittojen kanssa, ja esimerkiksi teknologiateollisuuden sopimuksen osapuolena on vahva Teollisuusliitto”, Piekkala muistuttaa.”Olisiko parempi, että yleisen linjan määrittäjäksi haettaisiin jokin ei-edustava, naisvaltainen ja pienipalkkainen ala? Ja toisaalta: kenestä olisi vapaaehtoiseksi päänavaajaksi, jos kaikki jälkeen tulevat saisivat halutessaan sovittelussa korkeammat korotukset?”Sovitteluun tulevat sopimukset eivät välttämättä ole naisvaltaisten alojen pienipalkkaisia sopimuksia, Piekkala sanoo.Kaikki naisetkaan eivät toki ole pienipalkkaisia. Piekkala itse on siitä esimerkki yli 10 000 euron kuukausipalkallaan. Tosin työmarkkinapomot yltävät tätäkin enempään.valtakunnansovittelijan pesti houkutteli, koska se on ”erilainen, mielenkiintoinen ja merkittävä työ ja sopii neuvottelijan uran jatkumoksi”.”Meitä naisia usein syytetään, ettemme ole käytettävissä merkittäviin paikkoihin. Ajattelin, että pitää vastata haasteeseen, jos odottaa sitä muiltakin. Seuraavaa kertaa ei ehkä tule, ja useammin katuu tekemättä jättämistä kuin tekemistä”, hän muistelee viime kevään pohdintojaan.Piekkala on vasta toinen nainen miehisenä pidetyssä virassa.”Minusta on ihan sama, teenkö työtä miesten vai naisten kanssa. Minulla on vain veli, ja olin koulussa poikavaltaisilla luokilla, kuten lukiossa matematiikkalinjalla. Olen tottunut vääntämään poikien ja miesten kanssa koko ikäni.”

1. Kuka lobbasi sinua viimeksi?

”Airpron vuoden 2019 palkantarkistukset ratkaisevaan välityslautakuntaan mahdollisesti tulevat osapuolet yrittivät vaikuttaa siihen, ketkä voivat olla lautakunnan jäseniä.”

2. Ketä poliitikkoa arvostat?

”Työministeri Jari Lindströmiä https://www.hs.fi/haku/?query=jari+lindstromia (sin) siksi, että hän on ollut välitön ja rohkea ihminen. On hatunnoston paikka ottaa työministerin pesti vastaan ilman ministerikokemusta tilanteessa, jossa olimme nelisen vuotta sitten.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

”En ehdi juuri lukea romaaneja. Pala kerrallaan sain luettua raskaan mutta mielenkiintoisen teoksen Sovitaan palkoista – palkkaneuvottelut puntarissa. Se on jo vuodelta 2004 mutta yhä ajankohtainen, sillä edelleen painitaan pitkälti samojen kysymysten parissa.”

4. Mikä tekee sinut onnelliseksi?

”Aika pienet asiat, kuten pienten lasten ilo ja kotiintulo, kun koira ottaa iloisesti vastaan. Uudenvuodenlupaukseni oli, että löydän joka päivästä ainakin yhden positiivisen asian.”

5. Mitä aiot tehdä viikonloppuna?

”Varmaan menen hiihtämään, jos kelit sallivat, ja harrastan air-joogaa. Laitan myös ruokaa, ja tyttäreni mukaan minulle kuuluisikin kotiruoan Michelin-tähti. Perheeni tykkää etenkin uuniperunoista, pihvistä ja lämminlohisalaatista.”