Politiikka

Selvitys: Yhä harvempi kuuluu ammattiliittoon, järjestäytymisaste laskenut jo alle 60 prosenttiin

Palkansaajien

Ammattiliitoissa

ammatillinen järjestäytymisaste eli liittoon kuuluvien osuus jatkaa laskuaan.Vuonna 2017 enää runsas puolet miehistä ja noin 66 prosenttia naisista kuului ammattiliittoon.Laskua on tullut vuodesta 2013 yhteensä viisi prosenttia, selviää työ- ja elinkeinoministeriön uudesta selvityksestä.HS kertoi viime marraskuussa, että erityisen iso ongelma ammattiyhdistysliikkeellä on nuorten kanssa. Enää neljä kymmenestä alle 35-vuotiaasta palkansaajasta kuuluu ammattiliittoon. Yhä useampi valitsee Yleisen työttömyyskassan.oli vuoden 2017 lopussa 2 043 000 jäsentä. Heistä noin 30 prosenttia on varsinaisen edunvalvonnan ulkopuolella, eli kyse on esimerkiksi eläkeläisistä, opiskelijoista ja yrittäjistä.Edunvalvonnan piirissä oli 1 414 000 ihmistä, mikä tarkoittaa että järjestäytymisaste on runsaat 59 prosenttia.Erityisen suuri osuus työntekijöistä kuuluu liittoon julkisissa palveluissa ja teollisuusalalla, yli 70 prosenttia. Yksityisillä palvelualoilla osuus on selvästi pienin, alle 48 prosenttia.