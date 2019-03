Suurimpien puolueiden johtajat väittelevät veroista – HS näyttää suorana juuri nyt ja seuraa hetki hetkeltä

Väittely alkaa

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen avaa paneelin. Marina Congress Centerin suuri sali on täpötäynnä, eikä kumma. Asetelma väittelyyn on kiinnostava, kun Antti Rinne tekee paluun ja politiikan viime viikko on ollut vähintäänkin myrskyisä.

Juontaja Marja Sannikka vitsailee heti sillä, että paikalla ei ole yhtään hallituspuolueiden edustajia. Sipilä ja Orpohan ovat nyt toimitusministeristön edustajia, kun hallitusta ei enää ole.