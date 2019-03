Politiikka

Feministit ovat aattellisesti hyvin lähellä vihreitä, mutta erojakin ehdokkaiden vaalikonekannoissa löytyy

Viime

päivinä on keskusteltu HS:n vaalikoneen algoritmista: vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaat ovat olleet sitä mieltä https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006030634.html , että HS:n vaalikone suosittelee paikoin virheellisesti feminististä puoluetta heidän kannattajilleen. ( Tee vaalikone täällä. https://www.vaalikone.fi/eduskunta2019/

Algoritmia

Yksi

Isossa

