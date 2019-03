Politiikka

HS:n vaalikoneen algoritmi avoimena: miten lasketaan samanmielisyys puolueeseen?

HS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS julkaisee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Algoritmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy