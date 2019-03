Politiikka

Eduskunta hyväksyi työaikalain uudistuksen, joka tuo asian­tuntija­työhön lisää joustoa: Tässä ovat keskeiset

Eduskunta

1. Uutta joustotyöaikaa

2. Työaikapankeista

3. Jaksotyöaika

4. Enimmäistyöaikaa

5. Tilapäisen yötyön

Tausta: Palkansaajat vaativat suojelua liialta kuormitukselta, työnantajat peräsivät lisää joustoja

Työaikalain

Palkansaajien

Keväällä

Eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona työaikalain muutokset.Nykyinen vuodelta 1996 peräisin oleva työaikalaki ehtii täyttää liki neljännesvuosisadan, ennen kuin se ensi vuoden alusta uudistuu. Työelämä ja työntekemisen tavat ovat muuttuneet tuona aikana tuntuvasti, mutta lain päivittäminen on osoittautunut äärimmäisen työlääksi.Uudistuksen myötä työajan määrittämisestä paikkasidonnaisesti pitkälti luovutaan. Työaikalakia sovelletaan vastedes muun muassa etätyöhön.Laissa säädetään myös muun muassa uudenlaisesta joustotyöstä ja muutoksista liukuvaan työaikajärjestelyyn.

1. Uutta joustotyöaikaa

voi pitää uudistuksen merkittävimpänä muutoksena. Joustotyöaika soveltuu ennen kaikkea ajasta ja paikasta riippumattomaan asiantuntija- ja tietotyöhön.Jos työnantaja ja työntekijä sopivat ottavansa käyttöön joustotyöajan, työntekijä voi itse päättää työajastaan ja työntekopaikastaan. Työnantaja puolestaan määrittelee tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun.Joustotyöajassa vähintään puolet työajasta voidaan sijoittaa työntekijän päätöksen mukaisesti. Työvuorolistoja ei ole.Säännöllinen viikkotyöaika saisi olla enintään 40 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana.Joustotyöajan käyttöönotto vaatii yhteisen kirjallisen sopimuksen, jonka molemmat osapuolet voivat halutessaan irtisanoa. Sopimukseen kirjataan muun muassa ne päivät, joille työt ja lepoajat sijoitetaan.

2. Työaikapankeista

säädetään vastedes laissa, kun nyt niistä on aiemmin sovittu työehtosopimuksissa. Pakollisia työaikapankeista ei kuitenkaan tule.Pankkiin voi kerryttää enintään 180 tuntia vuodessa, ja ne voi muuttaa vapaiksi. Tunteja kertyy lisä- ja ylityötunneista.

3. Jaksotyöaika

laajenee useille uusille aloille. Nykyisin se on käytössä muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä kuljetusalalla.Jaksotyöaika tarkoittaa yleensä, että työnantaja voi sijoittaa enintään 120 työtuntia kolmen viikon jaksolle hyvin vapaasti.Nyt jaksotyöaika laajenee esimerkiksi pelastustoimeen, ensihoitoon, yksityisiin turvallisuuspalveluihin ja lehdistöön. Lisäksi jaksotyöajasta voidaan sopia työehtosopimuksissa muillakin aloilla.

4. Enimmäistyöaikaa

ei enää mitata ylityökiintiöiden kautta, vaan ne poistuvat. Nykyisin ylityökiintiö on 250–330 tuntia vuodessa.Sen sijaan kokonaistyöaika saa olla vastedes enintään keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden aikana. Tämä sisältää myös mahdolliset ylityöt.

5. Tilapäisen yötyön

teettämistä vapautetaan, mutta säännöllinen yötyö on vastakin sallittua vain laissa säädetyissä tehtävissä.Perättäisten yövuorojen määrää rajoitetaan seitsemästä viiteen.

Tausta: Palkansaajat vaativat suojelua liialta kuormitukselta, työnantajat peräsivät lisää joustoja

uudistamiseen mutkia toi se, että työnantajien järjestöt peräsivät työpaikoille reippaasti joustoja ja paikallista sopimista, kun taas palkansaajien järjestöjen mukaan työntekijöitä pitää vastakin suojella liialta kuormitukselta, kun työ läikkyy yhä enemmän varsinaisen työpaikan ja -ajan ulkopuolelle.Hyväksyessään uudistuksen eduskunta edellyttikin, että työntekijöiden edustusjärjestelmiä ja heidän edustajiensa valtuuksia selkiytetään tavalla, joka varmistaa työntekijöiden oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet omalla työpaikalla.Eduskunta edellytti myös, että valtioneuvosto seuraa työaikalain toimivuutta ja antaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle seuraavan vaalikauden aikana.ja työnantajien erimielisyydet tulivat esiin jo kesällä 2017, kun kolmikantainen työryhmä luovutti perin riitaisan esityksensä työaikalain uudistamiseksi.Yhtä mieltä oltiin vain siitä, että nykyinen työaikalaki on päässyt happanemaan, mutta ajasta ja paikasta riippumattoman työn laajuus jakoi mielipiteitä.2018 palkansaajajärjestöt vastustivat ankarasti suunnitelmia laajentaa paikallista sopimista työajoista järjestäytymättömissä yrityksissä, mistä luovuttiin.Kiistaa aiheutti alkuun myös pyrkimys rajata johtajien lisäksi myös asiantuntijoiden työ työaikalain soveltamisen ulkopuolelle, mutta siitäkin luovuttiin. Asiantuntijatyön sisältyminen uuteen työaikalakiin oli akavalaisille merkittävä asia.tosin juuri soveltamisalaa koskevaa pykälää vielä rukattiin niin, että sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi kauppaedustajat.Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mukaan lain soveltamisen ulkopuolelle jäävät työt, joita tehdään kokonaan muualla kuin kiinteässä työpisteessä tai työ on luonteeltaan liikkuvaa tai jossa työntekijän työaika määräytyy valtaosin asiakkaan kanssa sovittujen aikataulujen mukaan.Esimerkkeinä mainitaan juuri kauppaedustajan ja kiinteistönvälittäjän työt.