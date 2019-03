Politiikka

Viisi kysymystä Juho Romakkaniemelle

toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi https://www.hs.fi/haku/?query=juho+romakkaniemi ojentaa paperin. Siihen on kirjattu kauppakamarin ehdotus Suomen työmarkkinoiden uudistamiseksi.Esitys siirtäisi palkoista, lomista ja muista työasioista sopimista liitoilta työpaikoille. Tänään julkistettavalla paperilla Romakkaniemi haluaa käynnistää uudelleen keskustelun työmarkkinoista. Riidat aiheen ympärillä repivät Suomea koko hallituskauden ja johtivat viime syksynä laajoihin työtaisteluihin.Annetaan Romakkaniemen selittää asiansa.Sen jälkeen kysytään häneltä, miksi hän haluaa nostaa vaikeat työmarkkinauudistukset tapetille nyt, kun syksyn työtaistelujen arvet ovat hädin tuskin umpeutuneet ja gallupeja johtaa Sdp https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006008160.html ongelma on tuttu.Suomalaisista suuremman osan pitäisi tehdä työtä, jotta ikääntyvä väestömme saadaan elätettyä. Työllisyysaste on jo saatu nostettua yli 72 prosenttiin. Kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että seuraavan hallituksen pitäisi pyrkiä 75 prosenttiin.”Hyvin vähän on keskusteltu keinoista. Vanhoilla keinoilla tavoite ei tule toteutumaan”, Romakkaniemi sanoo.Suomen taloutta tarkkailevat kansainväliset toimijat ovat panneet raporteissaan merkille Suomen työmarkkinoiden kankeuden yhtenä työllisyyden kasvun rajoitteena.Työehtosopimukset rajoittavat mahdollisuuksia sopia asioista työpaikoilla. Yritysten mielestä tällaisen paikallisen sopimisen lisääminen lisäisi tuottavuutta ja työllisyyttä.Työehtosopimusten yleissitovuuden takia rajoitteet koskevat erityisesti järjestäytymättömiä työpaikkoja. Niissä ei saa tehdä työehtosopimuksista poikkeuksia.”Me ehdotamme lainsäädännöllistä muutosta, jossa kirjataan paikallinen sopiminen lakiin hyvin suoraviivaisesti”, Romakkaniemi sanoo.mukaan yleissitovia työehtosopimuksia noudatettaisiin jatkossa, ellei yrityksessä tai työpaikalla ole sovittu paikallisesti toisin.Työpaikoilla voitaisiin sopia esimerkiksi palkoista, tauoista ja lomista. Joissain työpaikoissa voitaisiin käyttää vaikka lyhyempiä työpäiviä ja ottaa vastineeksi pari lomapäivää pois. Tai toisinpäin.Jollain työpaikalla ehkä haluttaisiin leikata palkkoja 5 prosenttia, mutta korvaukseksi lisätä 0–15 prosentin tulospalkkio, joka maksetaan yrityksen tekemän voiton perusteella. Romakkaniemen mukaan tällainen järjestely voisi toimia työntekijöiden eduksi myös huonoina aikoina. Irtisanomisia ei tarvitsisi heti tehdä kun yrityksen palkkakulut leikkaantuisivat automaattisesti.Työntekijöiden järjestöt pelkäävät, että paikallisen sopimisen lisääminen johtaisi työnantajan saneluun.Romakkaniemen mukaan pelot sanelupolitiikasta ovat ”absurdeja”.”On täysin työntekijöiden käsissä, että sopivatko he toisin vai eivät. Jos sopimus ei tunnu hyvältä, niin paikallisen sopimisen irtisanomisaika on kuukausi. Siitä pääsee irti työehtosopimusten mukaiseen järjestelmään. Valta ja vapaus olisivat työntekijöillä”, Romakkaniemi sanoo.edistää tavoitteitaan paljon myös kulissien takana, suoraan päättäjien kanssa keskustellen. Nyt se haluaa kuitenkin nostaa yleissitovuuden ja paikallisen sopimisen taas keskusteluun. Siitä tulee vaikea.”Päättyvä hallituskausi osoitti, miten vaikeaa se on kabineteissa mennä näissä kysymyksissä eteenpäin. Uskomme, että tullaan parempaan lopputulokseen, jos saataisiin maltillista julkista keskustelua.”Paikallisen sopimisen edistäminen oli pääministeri Juha Sipilän https://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipilan (kesk) hallitusohjelmassa. Tavoite kuitenkin jäi kilpailukykysopimuksen jalkoihin. Vääntö työn kustannuksista tulehdutti hallituksen ja työntekijäjärjestöjen välejä. Se söi mahdollisuudet rakenteellisista uudistuksista.Romakkaniemen mukaan paikallinen sopiminen olisi paljon kiky-sopimusta tärkeämpi asia.uusi esitys ei ole sisällöltään yllättävä. Ajoitukseltaan ehkä on.Kevään vaalien jälkeen hallitukseen on gallupien perusteella nousemassa Sdp, perinteinen työväen puolue.”On muiden tehtävä taktikoida ja pelata poliittisia pelejä. Me tarjoamme ratkaisuja. Poliittiset päätöksentekijät sitten tekevät mitä tekevät”, Romakkaniemi sanoo.Sellainenkin ajatus työmarkkinoilla kiertää, että uudistukset voivat onnistua vain, jos Sdp on hallituksessa mukana. Ilman Sdp:tä työmarkkinatoimet törmäävät poliittiseen vastustukseen ja lakkoihin.Romakkaniemi ei sano mielipidettään tästä. Hän kuitenkin muistuttaa Ruotsin ja Saksan isoista järjestelmäuudistuksista. Ruotsissa niitä veti demaripääministeri Göran Persson https://www.hs.fi/haku/?query=goran+persson ja Saksassa demariliittokansleri Gerhard Schröder https://www.hs.fi/haku/?query=gerhard+schroder ”Olisiko Suomessakin mahdollista saada sellainen demaripääministeri, joka näkisi ongelmat ja lähtisi rohkeasti uudistamaan Suomea?” Romakkaniemi kysyy.vaalikaudella Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+pentikainen johti kampanjaa paikallisen sopimisen edistämiseksi. Hän sai kovia iskuja.Romakkaniemi sanoo, että kauppakamari edistää itse omia tavoitteitaan. ”Toki elinkeinoelämän johtajien kesken tapaamme säännöllisesti.”Keskuskauppakamari on perinteikäs järjestö, joka pyrkii edistämään yritysten toimintaympäristöä. Järjestön hallituksessa on iso joukko Suomen yrityskentän kermaa.on nyt vuoden ollut heidän äänitorvensa julkisuudessa. Suomen politiikassa ”Romakka” tunnetaan etenkin sosiaalisessa mediassa räväkästi kantaa ottavana toimijana. Kiistoja syntyy aika ajoin.Itselleen tyypillisessä avoimuuden hengessä Romakkaniemi julkaisi äskettäin oman sijaintinsa vaalikoneen arvokartalla. Siinä hän sijoittui konservatiivi-liberaali-akselilla liberaaliin päätyyn ja oikeisto-vasemmisto-akselilla äärimmäisen oikealle.”Olisihan se aika surullista”, Romakkaniemi sanoo.”Mainitsemasi kaltainen imago voi tulla siitä, että puutun sellaisiin aiheisiin, joista ei ole ollut soveliasta puhua. Ne on haluttu vaieta kuoliaaksi tai jos niistä on sanonut, leimataan henkilöä hänen taustansa kautta eikä puhuta itse asiasta.”Romakkaniemen työhuoneen seinällä on kaksi taulua: marsalkka Mannerheim ja surullinen klovni.Mannerheimia Romakkaniemi sanoo ihailevansa suuresti. Klovni symboloi sitä, että maskin takana on aina joku muu. ”Se muistuttaa minua siitä, että minä ja minun asemani ovat eri asia.”Filosofiaa lukenut Romakkaniemi on verkkokeskustelussa soimannut Ad hominem -argumentointia, jossa kritiikki kohdistuu sanojaan itseensä eikä hänen sanomansa sisältöön.”Itsekin olen siihen sortunut. Minun ja kaikkien muidenkin on siinä syytä parantaa.”

1. Ketä lobbasit viimeksi?

”Olin puhumassa vihreiden kaupunginvaltuutetun ja eduskuntavaaliehdokkaan Fatim Diarran https://www.hs.fi/haku/?query=fatim+diarran vaalitilaisuudessa Naisasialiitto Unionissa.”

2. Kuka työntekijäpuolen edustaja ansaitsee kehut?

”Monikin. Jos yhden nostaisin, niin STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan https://www.hs.fi/haku/?query=antti+palolan kanssa on aina ilo keskustella. Hän on ratkaisukeskeinen eikä jumiudu menneisyyteen.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

4. Mikä saa sinut vihaiseksi?

”Ihmisoikeuksien polkeminen. Ihmisten huono kohtelu oman edun tavoittelun nimissä. Liberaaliin maailmankuvaan kuuluu, että ihminen on kaiken mitta ja itseisarvo. Jos joku yrittää sitä välineellistää, sitten minä suutun.”

5. Mitä aiot tehdä viikonloppuna?

”Menen anoppilaan kyläilemään. Toivottavasti pelaan salibandyä, jos flunssa paranisi.”