Gallup: Sdp ylivoimaisesti suosituin puolue Suomen hallitukseen

on kansalaisten mielestä selvästi suosituin puolue Suomen hallitukseen, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön uudesta gallupista.45 prosenttia suomalaisista haluaisi Sdp:n hallitukseen. Seuraavaksi suosituimpia puolueita ovat vihreät (35 prosenttia), kokoomus (33 prosenttia) ja keskusta (32 prosenttia).Vasemmistoliittoa ja Rkp:tä toivoo hallitukseen noin neljännes vastaajista. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit haluaisi nähdä hallituksessa noin viidennes väestöstä.Siniset näkisi hallituksessa noin yksi kymmenestä suomalaisesta.mukaan nykyisen pääministeripuolue keskustan vetovoima hallituspuolueena on heikentynyt mittauksesta toiseen. Myös kokoomusta hallitukseen haluavien osuus on vähentynyt viime ja sitä edellisestä vuodesta.Puolueiden kannattajat näkevät mielellään eri kokoonpanoja hallituksessa.Keskustan äänestäjät toivovat kolmen suuren eli keskustan, kokoomuksen ja Sdp:n hallitusta. Tosin aiempaa pienempi osa kaipaisi kokoomusta mukaan.Kokoomuksen kannattajat taas haluaisivat nähdä hallituksessa keskustan ja lähinnä Rkp:n sekä vihreät. Keskustaa toivotaan hallitukseen aiempaa enemmän.Sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjät haluaisivat ensisijaisesti nähdä kolmen puolueen punavihreän hallituksen. Demariäänestäjien parissa kokoomuksen suosio hallituspuolueena on murentunut.Perussuomalaisten kannattajille eivät kelpaa hallitukseen oikein mitkään muut puoleet.tutkimusaineisto kerättiin 1.–6. helmikuuta. Kyselyyn haastateltiin 18–79-vuotiaita suomalaisia, jotka eivät asu Ahvenanmaalla. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 112.