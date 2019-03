Palkansaajajärjestöt tyrmäävät Keskuskauppakamarin ehdotuksen paikallisen sopimisen lisäämisestä: ”Tämä olisi monille suomalaisille yrityksille ja yrittäjille kuolinisku”

Politiikka

Palkansaajajärjestöt tyrmäävät Keskuskauppakamarin ehdotuksen paikallisen sopimisen lisäämisestä: ”Tämä olisi

Palkansaajajärjestöt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin paikallisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SAK ei pidä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eloranta perustelee

Hänen mukaansa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SAK:n mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

STTK:n mukaan

Murto muistuttaa

STTK:n mukaan

STTK:n