Lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa selvitettiin ensi kertaa Suomessa: Lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi, pakotetaan rikoksiin ja pakkonaitetaan

Politiikka

Lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa selvitettiin ensi kertaa Suomessa: Lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi, p

Useat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutena ilmiönä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karanneet lapset ihmiskaupan uhreina

Selvityksessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvityksen

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Seksuaalinen

Pakkoavioliitot

Suomessa

Ihmiskauppa matkalla Suomeen

Suomessa

Netin kautta tapahtuva hyväksikäyttö

Heunin

Mitä pitäisi tehdä?

Heunin

Selvityksessä