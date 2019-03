Politiikka

Vaatimus istuttaa puita on outo vastaus nuorten huoleen ilmastosta

Nuoret,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toki puiden

Nuoret

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006038246.html