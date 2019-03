Politiikka

Suomessa poliitikot ovat voineet liikkua rauhassa kansalaisten parissa, mutta näissä vaaleissa jokin on toisin

Ensimmäiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tasavallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansanedustajaehdokkaiden

Vakavin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolueiden

Keskustan

Itsekin

Näiden