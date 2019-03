Politiikka

Petteri Orpo: ”En aio tehdä mitään koulutus­lupausta”

puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo https://www.hs.fi/haku/?query=petteri+orpo on eri linjoilla kuin hänen johtamansa ministeriö.Hänen mielestään seuraavalla vaalikaudella ei tarvitse leikata valtion menoja, vaikka valtiovarainministeriön mielestä pitäisi. Verojakaan hänen mielestään ei tarvitse korottaa.Kokoomus on ollut kahden vuoden aikana mukana leikkaamassa koulutuksesta noin 1,5 miljardia euroa, vaikka edellisten vaalien alla puolue lupasi, ettei koulutuksesta leikata.Nyt hän ei koulutuslupausta anna.

Mielestänne Suomen suurin ongelma on se, ettei täällä uskota asioiden onnistuvan. Kertokaa joitakin kouriintuntuvia muutoksia, joilla se ratkaistaan.

”Meillä on huikea määrä nuoria yrittäjiä, jotka ovat teknologiassa maailman huipulla. Sitten he saavat vastaan meidän sääntelymme ja viranomaiset, jotka sanovat, ettei tämä onnistu. Ensimmäiseksi pitää asenteiden muuttua. Teknologiainnovaatioissa törmätään koko ajan esimerkiksi tietosuojasäännöksiin. Totta kai tietosuojakysymyksien pitää olla aina kunnossa, mutta niin, että säännöt ottavat huomioon teknologian muutoksen.”

Kertokaa ainakin yksi asia, josta meidän on luovuttava ilmastokriisin vuoksi. Vai onko niitä?

”Fossiilisista polttoaineista, ensin energiatuotannossa ja lämmityksessä.”

Sosiaaliturvaa aiotaan uudistaa, ja Suomessa päättyi juuri perustulokokeilu. Pitääkö tukirahan vastineeksi tehdä jotakin? Mitä ja miksi?

”Perusturvan pitää olla vahva, joten jos ei ole työkykyinen, tukien ei pidä aina olla vastikkeellisia. Jos taas ihminen on työkykyinen, häneltä pitää omien kykyjen mukaisesti edellyttää aktiivisuutta ja itsensä kehittämistä.”

Oletteko varma, että Suomi tarvitsee 64 uutta hävittäjää? Selittäkää miksi.

”Suomen pitää korvata se ilmapuolustuksen suoritekyky, jonka Hornetit vanhentuessaan jättävät. Nykyisellä teknologialla ja tässä toimintaympäristössä suoritekyky näyttää edellyttävän noin 64:ää konetta. Tarkka luku tulee prosessin loppuvaiheessa. Nyt on ennenaikaista alkaa käydä kauppaa tästä lukumäärästä, joka perustuu yhteiseen parlamentaariseen näkemykseen, johon vain vasemmistoliitto on kirjannut jonkinlaisen epäilyksen.”

Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisia menoja on tulevina vuosina leikattava, vaikka työllisyysaste nousisi nykyisestä. Toimisitteko näin ja miksi? Mistä leikkaisitte?

”Pyrkisin ensin karsimaan turhasta hallinnosta ja byrokratiasta. Sitä on valtavasti esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa ja aluehallinnossa. Meillä on tämän kokoiseen maahan järjetön määrä hallintoa: noin 300 kuntaa, 160 sosiaali- ja terveyspalveluja järjestävää kuntayhtymää. Meillä on myös maakunnat, elyt ja avit.”

Yksityisten hoivayritysten toiminnassa vanhustenhoidossa on paljastunut pahoja puutteita. Pitäisikö yksityisten yritysten roolia koko sosiaali- ja terveydenhoidossa lisätä vai vähentää nykyisestä? Miksi?

”Minulle ei ole ratkaiseva tai ideologinen kysymys, kuka hoivaa tarjoaa, vaan tärkeintä on suomalaisten pääsy hyvään hoitoon ja hoivaan ilman jonoja. Siksi yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin pitää olla samalla viivalla tarjoamassa palveluja. Kannattaa muistaa, että ilman yksityistä sektoria vanhusten palvelut romahtaisivat heti. Sosiaalialalla toimii 17 000 yritystä ja yritykset ovat tehneet satojen miljoonien investoinnit hoivakoteihin, kun kuntien rahat ovat olleet tiukalla.”

Kertokaa vaikkapa kolme syytä, miksi yksityiset hoitolaitokset osaavat hoivatyön paremmin kuin julkinen puoli?

”Jos katsotaan tilastoja, hoivatyössä julkisella ja yksityisellä puolella on yhtä paljon ongelmia. Yksityiset yritykset ovat pystyneet tuottamaan tehokkaammin hoivapalveluja kuin julkinen puoli ja myös hyvällä laadulla palveluja, jos katsotaan kokonaisuutta. Sitten niin yksityisellä kuin julkisella puolella on näitä poikkeamia, joita en hyväksy lainkaan. Siksi on tärkeää, että valvonta ja sanktiot ovat kunnossa.”

Valtiovarainministeriön mielestä seuraavalla vaalikaudella pitää leikata menoja parilla miljardilla eurolla. Kokoomus ei ole ehdottanut leikkauksia. Onko johtamanne ministeriö väärässä?

”Valtiovarainministeriö on oikeassa siinä mielessä, että se haluaa kasvattaa valtion puskureita, koska meillä on tulossa pahemmat ajat ennemmin tai myöhemmin. Kaikki tietävät, että 2020-luvun loppupuoli tulee olemaan todella vaikea Suomelle. Kokoomuksen mielestä leikkauksia ja veronkorotuksia ei tarvita, jos me teemme riittävän vahvat hallitusohjelmakirjaukset, joiden perusteella voi uskoa, että pääsemme korkeampaan työllisyysasteeseen.”

Oletteko valmis joko heikentämään tai lyhentämään ansiosidonnaista työttömyysturvaa?

”Meidän ykköstavoitteemme on sosiaaliturvauudistus niin, että se kannustaa työn vastaanottamiseen. Se kuitenkin linkittyy työttömyysturvaan. Olemme valmiita käymään keskustelua työmarkkinajärjestöjen kanssa myöskin ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamiseksi työllisyyttä tukevaksi, mutta nyt en tässä ala linjauksia tekemään.”

Pitäisikö lakia muuttaa niin, että muutkin kuin työehtosopimuksissa mainitut henkilöt saisivat solmia paikallisia sopimuksia sellaisissa yrityksissä, jotka eivät ole osapuolia työehtosopimuksissa?

”Järjestäytymättömien yritysten pitäisi saada soveltaa työehtosopimuksia niin, että työntekijöiden sopijaosapuoli voisi olla henkilöstön itse määrittelemä edustaja. Hänen ei tarvitsisi kuulua liittoon. Ei siis ole tarkoitus polkea työehtoja, vaan vain soveltaa, jotta yrityksiin saataisiin työehtoihin paikallista joustoa. Mukaan voisi liittää velvollisuuden ilmoittaa liitolle, miten työehtosopimusta on sovellettu.”

Kokoomuksella on mainoksia, joiden mukaan autot kuuluvat teille, mutta kannatatte fossiilisista polttoaineista luopumista. Ratsastaako kokoomus ilmastopolitiikassa kahdella hevosella?

”Emme. Ilmastomuutoksen vastaisessa työssä tärkeä asia on oikeudenmukaisuus. Muutostoimia ei saa maksattaa varsinkaan pienituloisimmilla eikä tehdä elämisen edellytyksiä kohtuuttomiksi. Ei ole näköpiirissä aikaa, jolloin voisimme luopua polttomoottoriautoista.Suomessa ei ole kuin muutama alue, joissa voi laskea joukkoliikenteen varaan. Autot kuuluvat suomalaiseen elämään, mutta verotusta pitää muuttaa niin, että ihmisten ulottuville tulee päästöttömiä ja vähäpäästöisiä autoja.”

Kahden hallituksen aikana koulutuksesta on leikattu noin 1,5 miljardia euroa. Kokoomus on ainoa puolue, joka on ollut päättämässä kaikista näistä leikkauksista. Ennen tätä vaalikautta lupasitte, ettette enää leikkaa koulutuksesta. Miten äänestäjät voivat olla varmoja, ettei kokoomus puhu jälleen palturia?

”Meidän taloutemme ja julkinen talous on saatu ihan erilaiseen kuntoon kuin se oli neljä vuotta sitten. Silloin tilanne oli paljon pahempi kuin itse ymmärsin ennen hallitusneuvotteluja. Nyt ei tarvitse leikata eikä korottaa veroja. Koulutus on kaiken hyvän tulevaisuuden perusta, johon pitää suunnata riittävät resurssit.””Olemme esittäneet kaikille maksutonta kaksivuotista esiopetusta ja satsausta jatkuvan oppimisen kehittämiseen sekä jollain aikavälillä lisää rahaa tutkimukseen ja kehitystoimintaa. En kuitenkaan aio tehdä mitään koulutuslupausta.”