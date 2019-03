Politiikka

Kansalaisaloitteen edistämiseen tulee lisää aikaa lainmuutoksella

2012 voimassa ollutta lakia kansalaisaloitteesta muutetaan niin, että aloitteen alullepanijoilla on entistä enemmän aikaa viedä sitä eteenpäin.Kansalaisaloitelaki uudistuu kesäkuun alussa. Muutoksilla halutaan selkeyttää kansalaisaloitteen vireillepanoa ja täsmentää henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä.Aloitteen kannatusilmoitukset eli allekirjoitukset on vastedes toimitettava Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi vuoden kuluessa siitä, kun tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta on kerätty.Nyt tuo määräaika on kuusi kuukautta. Myös määräaika, jona aloite tulee toimittaa tarkastuksen jälkeen eduskunnalle, pitenee nykyisestä puolesta vuodesta vuoteen.pidennyksillä pyritään välttämään se, että aloite raukeaisi eduskunnan ruuhkien takia vaalikauden päättyessä.Aloitteen vireille panijoitten vähimmäismäärä nousee samalla yhdestä viiteen, millä pyritään aloitteiden huolellisempaan valmisteluun eli laadun parantamiseen.Kaikkiaan muutoksilla yritetään sujuvoittaa aloitteiden tekoa.Presidentin on määrä vahvistaa muutokset presidentin esittelyssä huomenna perjantaina.