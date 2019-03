Politiikka

Sari Essayah antaisi perheille ja vanhusten­huoltoon lisää rahaa: ”Ongelmien poistaminen on kiinni resurssien

Kristillisdemokraattien

puheenjohtaja Sari Essayah https://www.hs.fi/haku/?query=sari+essayah puhuu paljon perheistä ja lapsista, joita hänen mielestään ei arvosteta. Siksi Essayah esittää panostuksia perheiden tukemiseen: muun muassa taaperobonusta, lapsilisien korotusta ja vauvarahaa.Essayah on ohjannut kristillisdemokraatteja uuteen suuntaan, arvokonservatiiviseksi yleispuolueeksi. Hänen edeltäjänsä Päivi Räsänen https://www.hs.fi/haku/?query=paivi+rasanen otti kantaa naispappeuteen, homoliittoihin ja tasa-arvokeskusteluun, kun Essayah puhuu sosiaaliturvauudistuksesta tai vanhustenhuollosta.

Kerroitte, että Suomen suurin ongelma on syrjäytyminen, osattomuus. Kertokaa joitakin kouriintuntuvia muutoksia, joilla se ratkaistaan.

”Työelämän muutokset ovat sellaisia, että osa menestyy ja osa menettää. Peruskoulusta päästessään kymmenen prosenttia oppilaista ei osaa tarpeeksi hyvin lukea tai laskea jatkopintojen kannalta. Palautetaan kymppiluokka, joka nyt on monissa kunnissa karsittu säästösyistä. Perusta on, että pääsee mukaan työelämään, ja elinikäisellä oppimisella pidetään huolta, että ammatinvaihtaminen onnistuu.Tarvitaan myös sosiaaliturvauudistusta, jossa työn ja sosiaaliturvan parempi yhteensovittaminen onnistuu. Tuolloin osatyökykyiset työllistyvät helpommin.”

Kertokaa ainakin yksi asia, josta meidän on luovuttava ilmastokriisin vuoksi. Vai onko?

”Ylikuluttaminen on kaiken kattava vastaus. Joudumme pohtimaan monia asioita uudella tavalla, mutta ennen kaikkea ratkaisut piilevät energiantuotantotavoissa eli pitää päästä eroon fossiilisesta energiasta.Jokainen voi myös tehdä omia ratkaisuja. Mutta on paha neuvoa maaseudulla, että käyttäkää julkista liikennettä, jos sitä ei enää ole.”

Sosiaaliturvaa aiotaan uudistaa, ja Suomessa päättyi juuri perustulokokeilu. Pitääkö tukirahan vastineeksi tehdä jotakin? Mitä ja miksi?

”Kansalaispalkkatyyppinen perustulo ei työllistä eikä kannusta. Haluamme kannustavan perusturvan mallin, jossa työn vastaanottaminen ja sosiaaliturva sovelletaan palkkatulon ja verotuksen kanssa yhteen reaaliaikaisessa tulorekisterissä. Tällöin sosiaaliturva alenee lineaarisesti, eikä ihminen putoa kannustinloukkuun. Jossain vaiheessa sosiaaliturva loppuu kokonaan, kun palkkatulot kasvavat.”

Oletteko varma, että Suomi tarvitsee 64 uutta hävittäjää? Selittäkää miksi.

”Se on asiantuntija-arvio, luotan siihen. Luku lähtee siitä, että Rissalassa, Rovaniemellä ja Pirkkalassa on tukikohta ja laivueet, ja niiden sisällä olevissa lentueissa tietty määrä koneita. Jotkut sanovat, että luku voi olla ihan muuta, mutta he voisivat myös kertoa, että miten tämä hoidetaan. Haluavatko he lakkauttaa Rovaniemen tukikohdan?”

Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisia menoja on tulevina vuosina leikattava, vaikka työllisyysaste nousisi nykyisestä. Toimisitteko näin ja miksi? Mistä leikkaisitte? Kertokaa myös muita kohteita kuin yritystuet.

”Moni on asettanut tavoitteeksi 75 prosentin työllisyysasteen, mutta se on välitavoite, muissa Pohjoismaissa luku on 80. Tarvitsemme joustavuutta työmarkkinoille ja enemmän paikallista sopimista. Mutta jos tulee syvä taantuma, joudumme leikkaamaan juustohöylämäisesti useista kohdista. Se on tosiasia.”

Yksityisten hoivayritysten toiminnassa vanhustenhoidossa on paljastunut pahoja puutteita. Pitäisikö yksityisten yritysten roolia koko sosiaali- ja terveydenhoidossa lisätä vai vähentää nykyisestä? Miksi?

”Tämä ei ole ideologinen kysymys, että paha yksityinen ja hyvä julkinen, tai toisinpäin. Kyse on siitä, millaista laatua haluamme, ja miten laatua valvotaan.Kunnat ovat tehneet ulkoistuksia, mutta eivät ole osanneet kilpailuttaa. Ei ole ollut laatukriteereitä, ja valvonta on ollut löperöä ilman sanktioita.”

Miten määrittelette kristillisen uskonne, miten se heijastuu puolueen vaalitavoitteisiin?

”Kristillisdemokraattien puheenjohtajan oma vakaumus ei määritä puolueen linjaa. Kristillisdemokraattien ihmiskuva perustuu Raamatun kristilliseen ihmiskuvaan, mutta puolueeseen kuuluu ihmisiä erilaisista kirkkokunnista, ja meillä on myös jäseniä, joilla ei ole kristillistä vakaumusta. Kd:ssa ihmiset jakavat ideologian, tämä on poliittinen liike.”

Vaaliohjelmassanne on vain muutama viittaus puolueen kristilliseen arvopohjaan. Oletteko tekemässä kristillisdemokraateista konservatiivista yleispuoluetta?

”Olemme koko ajan olleet arvopohjainen yleispuolue. Kyse on varmaan siitä, miten asioita ilmaistaan, ja mitkä asiat nousevat poliittiseen keskusteluun. Olen ylpeä siitä, että olemme olleet aktiivisia perustulokeskustelussa ja sotu-uudistuksessa. Tätä minä haluan kristillisdemokraattina olla edistämässä, käytännön poliittisia malleja.”

Esitätte lapsilisien korottamista, taaperobonusta, vauvarahaa, huoltaja- ja lapsivähennystä ja päivähoitomaksujen alentamista. Mitä näillä saataisiin aikaan?

”Perheystävällisempi Suomi. Kyse on viestistä, ovatko lapset tärkeitä tässä yhteiskunnassa. Perhevapaakeskustelussa suurin huoli tuntui olevan, miten työnantajien perhevapaakustannukset jaetaan tasapuolisesti, eikä se, mitä perhe haluaa. Rahalla ei välttämättä ole merkitystä ensimmäisen lapsen kohdalla, mutta kolmannen kanssa sillä on jo iso merkitys.”

Haluatte vanhustenhoitoon tuhat hoitajaa lisää, päivähoitoon tuhat hoitajaa lisää ja poliiseja tuhat lisää. Onko ongelmien poistaminen näin helppoa?

”Jos katsoi viime syksyn vaihtoehtobudjettia, taisimme olla ainoa puolue, joka esitti vanhustenhoitoon lisää hoitajia. Esitimme tuhatta hoitajaa lisää, ja laskimme, että se on noin 50 miljoonan euron kustannus, mutta sillä pystytään vastaamaan pahimpaan pulaan. Nyt on keskusteltu neljästä tuhannesta uudesta hoitajasta, mutta ei mistään saada yhtäkkiä sellaista määrää.Mutta kyllä, tietyillä aloilla ongelmien poistaminen on kiinni resurssien lisäämisestä.”

Teillä on vain viisi kansanedustajaa ja gallupeissa puolueen kannatus on ollut neljän prosentin luokkaa, ja samaan aikaan arvokonservatiivinen perussuomalaiset menestyy mielipidekyselyissä. Miksi linjanne ei pure äänestäjiin?

”Vaikea arvioida, mistä syystä joku kannattaa perussuomalaisia, ja heidän kansanedustajiensa joukossa on arvokonservatiiveja mutta myös arvoliberaaleja. Me olemme ainoa puolue, jolla on kristillinen ihmiskuva kirjattuna ideologiassa eli tunnistamme kaikkien ihmisarvon.”

Vaaliohjelmassanne todetaan, että ”tytöt saavat olla tyttöjä ja pojat poikia – kukin omalla tavallaan”. Mitä tarkoitatte?

”Juuri sitä – jokainen voi olla identiteettinsä mukaisesti. Suomessa keskustellaan, että pitääkö olla sukupuolineutraalia kasvatusta, voiko tyttöjä sanoa tytöiksi ja poikia pojiksi. Onko tässä sukupuolineutraaliudessa ajatuksena, että jotta olisimme yhtä arvokkaita, meidän pitäisi olla samanlaisia. Minusta se ei ole tasa-arvoajatuksen mukainen.”