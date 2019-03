Politiikka

Pekka Haavisto: ”Ei ole mitään järkeä tehdä ihmisistä paperittomia”

Kun

Kerroitte, että Suomen suurin ongelma on eriarvoistuminen. Kertokaa joitakin kouriintuntuvia muutoksia, joilla se ratkaistaan.

”Olemme puhuneet subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolesta. Toinen asia on peruskouluun satsaaminen. Tarvitaan pienemmät oppilasryhmät ja enemmän tukea sitä tarvitseville. Lisäksi koulutuksessa toisen asteen resursseja pitäisi parantaa ja oppivelvollisuusikää nostaa 18 ikävuoteen.”

Kertokaa ainakin yksi asia, josta meidän on luovuttava ilmastokriisin vuoksi. Vai onko niitä?

”Meidän on luovuttava bensiiniin ja dieseliin pohjautuvasta liikkumisesta jollakin aikavälillä. Vuoden 2030 jälkeen kaikkien uusien autojen pitäisi olla sähköllä tai uusiutuvilla polttoaineilla toimivia.”

Sosiaaliturvaa aiotaan uudistaa, ja Suomessa päättyi juuri perustulokokeilu. Pitääkö tukirahan vastineeksi tehdä jotakin?

”Vihreiden malli on siirtyä kahdessa vaalikaudessa perustuloon, joka olisi vastikkeetonta. Mutta sen jälkeen kun keskusta muutti perustulon suhteen kantaansa, puhtaasta perustulosta puhuvat enää vain vihreät ja vasemmistoliitto. Siksi täytyy löytää sellaisia malleja, jotka ovat seuraavan hallituskauden aikana mahdollisia.””Negatiivinen tulovero voisi olla ensimmäisiä askeleita oikeaan suuntaan kohti perustuloa.”

Oletteko varma, että Suomi tarvitsee 64 uutta hävittäjää?

”On hyvin laaja poliittinen konsensus siitä, että Hornetit korvataan ja siihen voidaan käyttää 7–10 miljardia euroa. Täytyy verrata ja katsoa, mitä sillä rahalla saa. Olen pitänyt aika epä-älyllisenä numerokeskustelua, koska kyse on suorituskyvyn korvaamisesta.”

Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisia menoja on tulevina vuosina leikattava, vaikka työllisyysaste nousisi nykyisestä. Toimisitteko näin?

”Nousukauden aikana ei pitäisi kovasti velkaantua vaan pikemminkin lyhentää velkoja. Vihreät on kohtuullisen talouskurin puolue. Mutta pitääkö leikkauslistoja ruveta tässä tilanteessa tekemään? Ehkä pitää olla varauma siihen, että kasvu ei toteudukaan sellaisena kuin nyt ennustetaan, mutta en pitäisi näitä vaaleja suurina leikkauslistojen vaaleina.”

Yksityisten hoivayritysten toiminnassa vanhustenhoidossa on paljastunut pahoja puutteita. Pitäisikö yksityisten yritysten roolia koko sosiaali- ja terveydenhoidossa lisätä vai vähentää nykyisestä?

”Yksityisen sektorin osalta kriteerien täytyy olla tiukat. Mutta en näe ideologisesti niin, että pitäisi olla vain joko yksityinen tai julkinen.””Täytyy muistaa, että yksityiseen sektoriin kuuluu myös kolmas sektori, joka on voittoa tavoittelematon tai investoi voittonsa yleishyödylliseen toimintaan. Esimerkiksi Tampereella kilpailutuksessa on suosittu yleishyödyllisiä toimijoita. Hankintalaki tarjoaa huikeat mahdollisuudet erilaisten asioiden muuttamiseksi. Sanoisin, että se on alikäytetty.”

Ette aio jatkaa puheenjohtajana vaalien ja mahdollisten hallitusneuvottelujen jälkeen. Ostaako kansalainen sian säkissä, jos äänestää teidän vuoksenne vihreitä mutta seuraajanne on joku ihan muu?

”Ainahan on niin, että puheenjohtaja puolueessa jossain vaiheessa vaihtuu, ja yleensä se vaihtuu vaalikauden aikana. Sen suurempaa riskiä kuin minkään muunkaan puolueen kohdalla ei vihreiden äänestäjällä ole. Nyt äänestetään vaaliohjelmasta ja niistä tavoitteista, joita puolueella on.”

Vihreät panisi koulutukseen lisärahaa miljardi euroa. Mikä on ensimmäinen asia, joka koulutuksessa pitäisi saada kuntoon?

”Polttavin asia on ammatillisen koulutuksen tilanne. Ammattikoululaisilla on huoli siitä, että he eivät saa lähiopetusta ja heiltä puuttuu opinto-ohjaus. Tämän kuntoon laittaminen tarkoittaa lisää opettajaresursseja.”

Olette pitänyt vaalikampanjassa esillä kiusaamista. Miksi?

”Vaalikentillä tulee yllättävän paljon esiin ihan käsittämättömiä kertomuksia kiusaamisesta ja syrjimisestä kouluissa sekä työpaikoilla. Monen ihmisen elämässä kiusaaminen näyttää olevan tekijä, joka vie heitä alaspäin ja puskee sivuun. Olen huolissani siitä, että Suomessa asenneilmapiiri ei ole kohdallaan.”

Vihreät on linjannuthttps://www.vihreat.fi/turvapaikkapoliittinen-linjapaperi, että niille kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille, joita ei pystytä palauttamaan kotimaahansa, on annettava tilapäinen oleskelulupa. Tämä tarkoittaisi, että käytännössä kaikki esimerkiksi Irakista tulevat saisivat Suomesta automaattisesti oleskeluluvan. Onko tämä ongelma?

”Jos ihmistä ei voi palauttaa, se tarkoittaa, että hän jää Suomeen. Jos hän muuttuu paperittomaksi eikä hänellä ole oikeusturvaa, terveydenhuoltoa tai lapsilla oikeutta kouluun, luomme sellaisen harmaan maailman, jota on erittäin vaikea kontrolloida.””Ensisijainen vaihtoehto on se, että me yksin tai EU:n kanssa neuvottelemme palautussopimukset esimerkiksi Irakin kanssa. Mutta sillä välin ei ole mitään järkeä tehdä näistä ihmisistä paperittomia.””Eurooppa on oppinut jotain vuodesta 2015. Samankaltainen pakolaisvyöry ei toistu. On tehty yhteinen rajavalvonta ja yhteinen merivalvonta. Lisäksi yhteistyö Libyan viranomaisten kanssa on toiminut. EU:n sopimus Turkin kanssa on pitänyt suurimman osan syyrialaisista Turkissa.”

Edelliseen hallitukseen mennessään vihreät linjasi, ettei se hyväksy uusia ydinvoimalalupia. Puolue erosi hallituksestahttps://www.hs.fi/politiikka/art-2000002762523.html sen myönnettyä Fennovoimalle luvan. Nyt ydinvoima ei kuitenkaan ole puolueellenne kynnyskysymys hallitukseen menon suhteen. Mikä muutti mielen?

”Vihreät on äänestänyt molempien 2000-luvulla aloitettujen ydinvoimalahankkeiden periaatepäätöksiä vastaan, ja olemme niiden takia lähteneet kaksi kertaa hallituksesta. Me olemme ne taistelut hävinneet, mutta emme edelleenkään kannata uusia ydinvoimalalupia. Toimivista voimaloista emme ole koskaan sanoneet, että ne pitäisi sulkea.””Seuraavalla hallituksella ei varmaan ole tulossa vastaavia päätöksiä. Uusia voimaloita ei ole tekeillä.”

Vihreät vähentäisi metsien hakkuitahttps://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.389003 noin 65–70 miljoonaan kuutioon. Miten estäisitte yksityisiä metsänomistajia myymästä metsäänsä?

”Valtio voi vaikuttaa ennen kaikkea Metsähallituksen metsien kautta. Vihreät ovat esittäneet lievää laskua Metsähallituksen tuottotavoitteissa. Suoraan valtio ei voi puuttua yksityisten ihmisten metsänmyyntiin. Mutta kun uusia teollisuuslaitoksia suunnitellaan, olemme esittäneet, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä käytäisiin laajemmin läpi raaka-ainepohja-arvio ja hiilidioksidipäästöarvio. Sellainen määrä tehtaita, joita nyt suunnitellaan, johtaisi kestämättömälle hakkuutasolle.”