Politiikka

Jussi elää miehen kanssa ja ajattelee vihreästi – Mitä tapahtuu, kun hän tapaa homo­liittoja vastustavan Paula

Helsinkiläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näkemyseroja

Käynnistyy

Ravintolan

Näin kohtaat vastakohtasi

Tänään

Malli

1. Kuuntele. Älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja. 2. Kerro omista kokemuksistasi. Ne auttavat keskustelukumppania ymmärtämään, mistä näkemyksesi kumpuavat. 3. Ole läsnä, kunnioita toista sekä luottamuksen ilmapiiriä.

Kahdeksan kysymystä keskustelun pohjaksi