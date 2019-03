Politiikka

Li Andersson: ”Miten puhua köyhyydestä, kun kaikki eivät ole sitä kokeneet?”

Vasemmistoliiton

puheenjohtajan Li Anderssonin https://www.hs.fi/haku/?query=li+anderssonin , 31, mukaan eriarvoistumisen ja ilmastonmuutoksen hillintä eivät ole vastakkaisia päämääriä, vaan niitä voidaan toteuttaa yhtä aikaa.Suuri haaste vaalikentillä on Anderssonin mielestä se, miten puhua köyhyydestä ja työttömyydestä, kun kaikki eivät ole sitä itse kokeneet.

Kerroitte, että Suomen suurin ongelma on, että emme ole tehneet tarpeeksi eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kertokaa joitain kouriintuntuvia muutoksia, joilla se ratkaistaan.

”Eriarvoisuutta vähennetään perusturvaa parantamalla ja sosiaaliturvaa uudistamalla. Etenkin lapsiperheköyhyyttä pitää ehkäistä ja panostaa lisää varhaiskasvatukseen ja peruskouluun.Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava kattavasti. Kivihiilestä luovutaan vuoteen 2025 mennessä, turpeen energiakäytöstä 2030-luvun alussa ja polttoöljyn käytöstä 2030-luvun aikana.Ilmastonmuutosta pitää hillitä tasa-arvoisesti niin, että kaikkien on mahdollista tehdä ympäristöystävällisiä valintoja. Esimerkiksi ympäristöverojen korotus on mahdollista hyvittää pienituloisille.”

Kertokaa ainakin yksi asia, josta meidän on luovuttava ilmastokriisin vuoksi. Vai onko niitä?

”Yritysten tukimuodot ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa. Paljon energiaa käyttävä teollisuus saa nyt päästökaupan epäsuoraa kompensaatiotukea, josta pitää luopua.”

Sosiaaliturvaa aiotaan uudistaa, ja Suomessa päättyi juuri perustulokokeilu. Pitääkö tukirahan vastineeksi tehdä jotakin? Mitä ja miksi?

”Sosiaaliturvauudistuksessa vastikkeellisuutta pitää vähentää. Työvoimapolitiikassa karensseja pitää lakkauttaa tai ainakin lyhentää, koska ne työntävät työttömiä toimeentulotuelle, mikä on pahin kannustinloukku.Sosiaali- ja työttömyysturvassa on lisätty velvoitteita ja ehtoja. Siitä on tehty byrokraattinen viidakko, josta kukaan ei ota selvää ja jossa kukaan ei osaa navigoida.Pienituloisten asemasta ovat irvokas esimerkki pikavipit, joita on helpompi hakea kuin toimeentulotukea, ja joiden mainonta on aggressiivista.”

Oletteko varma, että Suomi tarvitsee 64 uutta hävittäjää? Selittäkää miksi.

”En ole. Hävittäjien kappalemäärää ei kannata lyödä lopullisesti lukkoon ennen tarjouksia. Määrää tärkeämpää on tarkastella kriittisesti eri konemallien suorituskykyä.”

Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisia menoja on tulevina vuosina leikattava, vaikka työllisyysaste nousisi nykyisestä. Toimisitteko näin ja miksi?

”Talouden sopeuttaminen pitää mitoittaa suhdanteiden mukaan. Jos noususuhdanne jatkuu, on järkevää korottaa veroja ja tiivistää veropohjaa. Mikäli menoleikkauksia tehdään, pitää aina arvioida, ovatko kohteet järkeviä. Ja kyllä yritystuet ovat järkevämpiä leikkauskohteita kuin esimerkiksi koulutus- ja tutkimusmenot, joiden vähennys on haitallista myös Suomen kilpailukyvylle.”

Yksityisten hoivayritysten toiminnassa vanhustenhoidossa on paljastunut pahoja puutteita. Pitäisikö yksityisten yritysten roolia koko sosiaali- ja terveydenhoidossa lisätä vai vähentää nykyisestä?

”Sitä pitäisi vähentää. Kukaan ei kiellä hoivayrityksiä tuottamasta palveluita, mutta kohtuuton voitontavoittelu näkyy henkilöstöresursseissa esimerkiksi haamuhoitajina ja siinä, että hoitoammattilaiset pannaan tekemään myös vaikka lumitöitä ja siivoamaan.Kate tulee myös henkilöstömitoituksesta ja huonosta palkasta. Kunnatkin ovat osasyyllisiä, kun ne haluavat säästää.”

Vaaliohjelmassanne viittaatte tutkimuksiin, joiden mukaan valtaosa suomalaisista on huolissaan eriarvoistumisesta. Jos tilanne on näin paha, mistä arvioitte johtuvan, ettei vasemmiston kannatus ole suurempi? Ja mikä erottaa teidät esimerkiksi Sdp:stä ja vihreistä?

”Gallupien mukaan meille on tulossa vaalivoitto, mutta parempaan pitää aina pyrkiä. Suurin haaste on, miten päästä esille. Sdp:hen verrattuna meillä on kunnianhimoisempi ympäristöpolitiikka, ja vihreistä meidät erottaa vasemmistolaisuus. Haaste on sekin, miten puhua köyhyydestä ja työttömyydestä, kun kaikki eivät ole sitä itse kokeneet.”

Lupaatte myös lopettaa koulutusleikkaukset ja vahvistaa suomalaista osaamista. Mikä olisi kiireisin uudistus osaamisen vahvistamiseksi?

”Varhaiskasvatukseen osallistumisen astetta pitää saada nostettua. Peruskoulun opettajilta kuulee, että oppilaitten ongelmat juontuvat lapsuudesta. Kaikille lapsille pitää turvata subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.”

Vaaliohjelmanne linjaa, että on aika lopettaa keinotekoinen pakon politiikka. Esitätte silti oppivelvollisuuden pidentämistä toiselle asteelle. Esitätte myös opettajamitoitusta kouluun niin, että kahdella ensimmäisellä luokalla olisi opettaja 18:aa ja muilla luokilla 20:tä oppilasta kohti. Ettekö luota ihmisten omiin valintoihin ja paikalliseen päätöksentekoon?

”Yhteiskunta ohjaa pakoilla, normeilla ja mitoituksilla, joilla asetetaan normit. Aika harva lapsi ajattelee olevansa pakon kohteena peruskoulussa. On järkevää pidentää oppivelvollisuutta, koska työmarkkinoilla ei peruskoulupohjalla enää pärjää. Opettajamitoituksella puututtaisiin peruskoulun isoon ongelmaan, kun erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on tuotu yhä enemmän yleisluokkiin.”

Esitätte myös uutta työtakuuta pitkäaikaistyöttömille. Lupaatte säätää kaikille yli kaksi vuotta työttömänä olleille subjektiivisen oikeuden palkkatuettuun työhön. Miten se käytännössä voitaisiin toteuttaa?

”Ehdotamme mallia, jossa työttömille tarjotaan palkkatuettua työtä, josta maksettaisiin työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa. Nykyisin palkkatukea ei hyödynnetä niin paljon kuin pitäisi, koska järjestelmä on kankea ja byrokraattinen. Yksi malli olisi, että työnantajan sivukulut hyvitettäisiin, jos hän työllistää pitkäaikaistyöttömän.”

Pääministerin johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto on linjannut, että tutkimus- ja kehittämismenojen suhde kansantuotteeseen tulee nostaa vuoteen 2030 mennessä neljään prosenttiin, kun se nyt on alle kolme. Tavoitetta on pidetty kunnianhimoisena ja kalliina. Te esitätte osuudeksi viittä prosenttia. Miksi ja mistä muualta kuin yritystuista tarvittava rahoitus otettaisiin?

”Jos Suomi haluaa pärjätä globaalissa kilpailussa ja luoda uutta työtä, ei mikään bulkkituotanto riitä, vaan tutkimuspanostus tulee nostaa rohkeasti viiteen prosenttiin. Siitä julkisen sektorin osuuden tulee olla yksi prosenttiyksikkö. Julkiset eurot tuottavat sitten yksityisiä euroja.Rahoitamme panostuksemme tuloverotuksen progressiota lisäämällä ja haluamme selvittää varallisuusveron palauttamista. Yritystukia uudistamalla varoja voidaan kohdentaa uudelleen vähintään puolen miljardin edestä.”

Mikä olisi kynnyskysymyksenne hallitusohjelmassa?

”Perusturvan leikkaukset ovat meille kynnyskysymyksiä. Myös kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja epäonnistuneen aktiivimallin purkaminen ovat edellytyksiämme hallitusyhteistyölle.”