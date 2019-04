Politiikka

Työtön voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta entistä useammalla tavalla

Työttömät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutos tulee

voivat tästä päivästä alkaen kerryttää aktiivimallissa määriteltyä aktiivisuutta myös muiden kuin työvoimaviranomaisten palveluilla. Toiminnan järjestäjiksi kelpaavat esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät, ammattiliitot, Työttömien Keskusjärjestö jäsenyhdistyksineen tai muut julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset.Työttömän on todistettava osallistumisensa työllistymistä edistävään toimintaan toimittamalla Kelalle järjestäjän antama todistus.voimaan vaiheittain eri ihmisillä, sillä se koskee 1. huhtikuuta tai sen jälkeen alkavia 65 päivän seurantajaksoja. Jos siis kuluva tarkastelujakso on alkanut ennen huhtikuuta, muutos koskee vasta seuraavaa jaksoa.Aktiivimallin ehdot täyttääkseen työttömän on kerrytettävä tarkastelujakson aikana viiden päivän verran aktiivisuutta. Jos aktiivisuusedellytys ei täyty, työttömyysetuutta leikataan yhden omavastuupäivän eli vajaan viiden prosentin verran kuukaudessa seuraavan tarkastelujakson ajaksi.Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan viime vuonna.