Politiikka

Vasemmalle siirtyneen Rkp:n Anna-Maja Henriksson: ”On aivan selvää, että aika oppositiossa on vaikuttanut meih

Rkp

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kerroitte, että Suomen suurin ongelma on syntyvyyden aleneminen. Kertokaa joitakin kouriintuntuvia muutoksia, joilla se ratkaistaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kertokaa ainakin yksi asia, josta meidän on luovuttava ilmastokriisin vuoksi. Vai onko niitä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaaliturvaa aiotaan uudistaa, ja Suomessa päättyi juuri perustulokokeilu. Pitääkö tukirahan vastineeksi tehdä jotakin? Mitä ja miksi?

Oletteko varma, että Suomi tarvitsee 64 uutta hävittäjää? Selittäkää miksi.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisia menoja on tulevina vuosina leikattava, vaikka työllisyysaste nousisi nykyisestä. Toimisitteko näin ja miksi? Mistä leikkaisitte?

Yksityiset hoivayritysten toiminnassa vanhustenhoidossa on paljastunut pahoja puutteita. Pitäisikö yksityisten yritysten roolia koko sosiaali- ja terveydenhoidossa lisätä vai vähentää nykyisestä? Miksi?

Rkp sanoo tavoittelevansa myös suomenkielisten ääniä. Mainitkaa yksi keskeinen asia, jolla erottaudutte muista puolueista?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puoluehallituksenne on hyväksynyt tavoitteen, jonka mukaan Suomi olisi Naton jäsen vuonna 2025. Miksi ette aja Nato-jäsenyyttä vaaliohjelmassanne?

HS:n vaalikonevastausten perusteella Rkp on siirtynyt viime vaalien jälkeen selvästi vasemmalle. Johtuuko tämä siitä, että te olette vasemmistolaisempi poliitikko kuin edellinen puheenjohtajanne Carl Haglund?

Vaaliohjelmassanne esitetään veronkevennyksiä ja runsaasti menolisäyksiä esimerkiksi koulutukseen, perhevapaisiin ja terveydenhuoltoon, mutta samaan aikaan haluatte hillitä velkaantumista. Miten ratkaisette tämän yhtälön?

Millä konkreettisilla keinoilla nostatte työllisyysastetta?

Saitte vuonna 2017 sairauskohtauksen ja sanoitte, että aiotte ottaa enemmän aikaa itsellenne. Onko päätös pitänyt?

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006047421.html

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006049172.html

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006050314.html

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006051572.html

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006053251.html

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006054142.html

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006054782.html

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006055738.html