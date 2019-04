Politiikka

keskiviikkona alkaa eduskuntavaalien ennakkoäänestys.Varsinainen äänestyspäivä on 14. huhtikuuta. Silloin pitää äänestää omassa äänestyspaikassa, joka ilmenee äänioikeusilmoituksesta.Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Jokaisessa kunnassa on vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Katso tästä paikat https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/fi/kuntalista.html , joissa voi äänestää ennakkoon.Kotimaassa ennakkoäänestys päättyy ensi viikon tiistaina 9. huhtikuuta. Ulkomailla ennakkoäänestys lopetetaan jo lauantaina 6. huhtikuuta.pitää ottaa mukaan henkilöllisyystodistus. Se voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Kotiin tulleesta äänioikeusilmoituksesta näet äänestyspaikkasi, mutta ilmoitusta ei tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle.Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, mene lähimmälle poliisilaitokselle ja ota mukaasi kaksi passikuvaa. Poliisi voi antaa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.Ehdokkaiden numerot löydät etukäteen täältä https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/fi/ehd_listat_kokomaa.htm Sopivaa ehdokasta voi käydä etsimässä vaikkapa HS:n vaalikoneesta https://www.vaalikone.fi/eduskunta2019/

1. Saako äänestyskoppiin mennä toisen ihmisen kanssa?

”Ei saa, ei ainakaan toisen aikuisen kanssa.Ainoa poikkeus on vaaliavustaja, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Vaaliavustaja ei kuitenkaan voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Myös äänestyspaikalla on vaaliavustaja.”

2. Jos kirjoittaa väärän numeron äänestyslipukkeeseen tai tekee jonkin muun virheen, saako uuden lipukkeen?

”Saa. Jos virhe tulee, pitääkin pyytää uusi lipuke. Ei kannata alkaa sottaamaan lipuketta.”

3. Mitä käy, jos piirrän vaikka kukkasen numeron viereen?

”Lipukkeeseen saa merkitä vain ehdokkaan numeron. Mitään muuta lipukkeeseen ei saa merkitä. En suosittele piirtelemään edes pientä kukkasta, sillä se voi johtaa äänestyslipukkeen hylkäämiseen.”

4. Saako äänestyskopissa ottaa selfien tai tubettaa eli tehdä videon verkkoon?

”Ei saa.”

Miksei?

”Tämä perustuu vaalisalaisuuteen. Kuvaa ei saa ainakaan ottaa äänestyslipukkeen numerosta. Lievempi versio tietysti on se, jos hetkeä ennen ottaa kuvan. Mutta miksi ihmeessä tällaista pitäisi tehdä?”

5. Saako äänestyskoppiin ottaa mukaan lapsen?

”Lähtökohtaisesti ei, mutta ei se kai haittaa, jos pieni lapsi on mukana kopissa. Päätös tehdään äänestyspaikalla.”

6. Entä koiran?

”Äänestyspaikalle ei saa tuoda eläimiä.”

Miksei?

”Tämä perustuu allergia- ja astmaliiton suositukseen. Äänestyspaikalla on kuvia, joissa neuvotaan jättämään koira ulos.”

7. Saako lapsi pudottaa äänestyslipun uurnaan?

”Riippuu äänestyspaikasta ja tilanteesta. Lähtökohtaisesti lipuke pitää pudottaa itse, mutta ei se kai ole paha asia, jos pikku taapero sen pudottaa. Tämäkin riippuu vaalipaikan virkailijoista.”

8. Miksi ennakkoon voi äänestää missä vaan, mutta varsinaisena äänestyspäivänä vain tietyssä paikassa?

”Tämä perustuu siihen, että vaalipäivänä halutaan saada laskettua äänestyspaikkakohtaiset äänet. Ennakkoäänestyksessä on tehty poikkeus, jotta äänestäjillä olisi mahdollisuus äänestää, vaikka ei olisi äänestyspaikkakunnalla.”

9. Kelpaako vanhakin passi, henkilökortti tai ajokortti henkilöllisyyden todistamiseen, vai onko jotain rajoituksia?

”Tähän en voi sanoa mitään, sillä tämäkin riippuu äänestyspaikasta ja virkailijoita. Periaatteessa voi riittää jo se, että vaalivirkailija tuntee hyvin äänestäjän ja todentaa henkilöllisyyden näin.”

10. Saako äänestyspaikalla pitää poliittisia puheita?

”Ei saa. Äänestyspaikka ja sen välitön läheisyys on rauhoitettu poliittiselta toiminnalta.”

11. Voiko kansalainen äänestää, jos hän on kovassa humalassa?

”Riippuu humalan asteesta. Jos äänestäjä tulee paikalle tiedottomassa tilassa tai vaikkapa rikkoo paikkoja, hänet poistetaan paikalta.”