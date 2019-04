Politiikka

”Olen hieman optimistinen” – Jussi Halla-aho uskoo, että pelko kannatuksen laskusta saa isot puolueet lähemmäs

toivoo voivansa siirtää Suomen maahanmuuttopolitiikkaa oikealle, nousee puolue hallitukseen vaalien jälkeen tai ei.Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+halla-ahon johdolla kannatus lähestyy jo kokoomusta.Ylen tuoreessa gallupissa perussuomalaiset oli kolmanneksi suosituin puolue.Perussuomalaiset ajaa humanitaarisen maahanmuuton lopettamista ja maahanmuuton kustannusten rajua leikkausta.Puolue haluaa rahaa koulutukseen, vanhustenhoivaan ja terveydenhuoltoon.Lisäksi se vastustaa veronkiristyksiä ja haluaa lopettaa valtion velkaantumisen.Yhtälö on hankala, mutta muiden puolueiden tavoin perussuomalaiset sanoo sen olevan mahdollista merkittävällä työllisyysasteen nostamisella.

Kerroitte, että Suomen suurin ongelma on työttömyys ja nuorten näköalattomuus. Kertokaa joitakin kouriintuntuvia muutoksia, joilla se ratkaistaan.

”Olemme puolustaneet perinteistä prosessiteollisuutta ja tämän takia valinneet muista poikkeavan linjan esimerkiksi ilmastopolitiikassa.Mutta selvää on, että Suomen tulevaisuus tulee rakentumaan koulutetun ja osaavan väestön varaan. Koulutusjärjestelmä on nyt tietynlaisessa kriisissä.Haluamme palata peruskoulussa perusasioihin. Toisella asteella selvä ongelma on ammatillinen koulutus, sen perusrahoitus ja vähentynyt lähiopetus.”

Kertokaa ainakin yksi asia, josta meidän on luovuttava ilmastokriisin vuoksi. Vai onko niitä?

”Tämä on väärä ajattelutapa.Jos haluaisimme todella saavuttaa hiilineutraaliuden no­peasti, se edellyttäisi ihmisiltä sellaista luopumista, että se ei ole poliittisesti realistista. Emme ole valmiita muuttamaan syömis- ja kulutustottumuksiamme sekä materiaalista kulttuuriamme niin paljon. Haluamme tuoda suhteellisuudentajua ja kohtuutta tähän keskusteluun.”

Sosiaaliturvaa aiotaan uudistaa, ja Suomessa päättyi juuri perustulokokeilu. Pitääkö tukirahan vastineeksi tehdä jotakin? Mitä ja miksi?

”Emme kannata vastikkeetonta perustuloa. Sosiaaliturvan pitää aina olla viimesijainen turvaverkosto vaikeiden aikojen yli. Oletuksen pitää olla se, että työkykyiset ihmiset elättävät itsensä.”

Oletteko varma, että Suomi tarvitsee 64 uutta hävittäjää? Selittäkää miksi.

”Tässä joudutaan luottamaan siihen mitä asiantuntijat eli tässä tapauksessa sotilaat sanovat. Mielestäni tämä on non-issue, koska tästä vallitsee yksimielisyys. Se, että siitä yritetään tehdä jonkinlaista vaaliteemaa on sekä epäisänmaallista että hölmöä.”

Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisia menoja on tulevina vuosina leikattava, vaikka työllisyysaste nousisi nykyisestä. Toimisitteko näin ja miksi? Mistä leikkaisitte?

”Julkisia menoja on pakko karsia, mutta emme halua juustohöyläleikkauksia.Maahanmuuton kustannuksia on vaikea arvioida, mutta ne ovat joka tapauksessa miljardiluokkaa vuosittain, luultavasti lähempänä kahta.”

Yksityiset hoivayritysten toiminnassa vanhustenhoidossa on paljastunut pahoja puutteita. Pitäisikö yksityisten yritysten roolia koko sosiaali- ja terveydenhoidossa lisätä vai vähentää nykyisestä? Miksi?

”Emme halua kasvattaa yksityisten roolia, mutta pidämme tärkeänä että ne osallistuvat palvelujen tuottamiseen. Se, onko tuottaja julkinen vai yksityinen ei ole ratkaisevaa. Kunnilla pitää olla niin paljon rahaa käytettävissä, että ne pystyvät panostamaan myös laatuun.”

Millä keinoilla Suomi vaikuttaa siihen, että eniten saastuttavat maat vähentävät päästöjään?

”Suomen pitäisi EU-tasolla ajaa voimakkaasti hiilitulleja, joilla pystyttäisiin suojelemaan eurooppalaista tuotantoa ja ohjaamaan muita maita, kuten Kiinaa, parempiin tuotantotapoihin. Suomen pitäisi myös pyrkiä viemään maailmalle cleantech-teknologiaa.”

Suomi tarvitsee lisää työntekijöitä, kun väestö vanhenee ja syntyvyys heikkenee. Onko työperäisellä maahanmuutolla rooli tämän ongelman ­ratkaisemisessa?

”Ei. Suomeen muuttaa suuressa määrin ihmisiä, joilla ei ole sellaista tarjottavaa, jota työmarkkinat tarvitsevat.Tässä ei lasketa halpatyövoiman tarvetta, koska se on yksiselitteisen negatiivista julkiselle taloudelle ja sitä pitää torjua.Saatavuusharkintaa tulee kiristää.”

Maahanmuuton kustannuksilla ei kateta kaikkia toimia, joita olette luvanneet, ja velkaa ette halua ottaa. Miten toimet ­rahoitetaan?

”Ehdottomasti tärkeintä on saada työllisyysaste nousemaan.Avainasemassa on palkkataso sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Silloin puhutaan vientiyritysten kilpailuedellytyksistä eli energia-, ilmasto- ja veropolitiikasta. Ja julkisella puolella siitä, että käytetään rahaa ydintehtäviin, kuten kouluihin, vanhustenhuoltoon ja perusterveydenhuoltoon, ei maahanmuuttoon.Työvoiman sivukulut ovat pk-yrittäjien näkökulmasta yksi keskeisin syy siihen, että ei työllistetä. Veroalennukset tietyissä paikoissa ovat investointeja työllisyyteen. Palvelualojen työllisyyttä voidaan parantaa sillä, että parannetaan keskituloisten ihmisten ostovoimaa.”Jos verotusta ei voi kiristää eikä työperäistä maahanmuuttoa lisätä, niin pitääkö valtion kokoa leikata radikaalisti?”Jos näistä pitää valita niin tuo jälkimmäinen. Pitää karsia toissijaisia tehtäviä, ja mahdollisesti jossain vaiheessa leikata ensisijaisistakin tehtävistä, kuten on tähänkin asti tehty. Mutta Suomessa on valtava työvoimareservi. Heikosti koulutetuilla on todella matala työllisyysaste.”

Kuvaile unelma-yhteiskuntasi?

Clint Eastwood https://www.hs.fi/haku/?query=clint+eastwood toimi pormestarina jossain pikkukaupungissa jenkeissä, ja hänen mottonsa oli, että everybody leaves everybody else alone. Pidän tästä ajattelusta, että julkisen vallan tehtävä ei ole tuottaa ihmisille visioita ja unelmia, vaan luoda puitteet joissa ihmiset voivat vapaasti toteuttaa omia visioitaan ja unelmiaan. Pidän orgaanisesta diversiteetistä.”

Oletteko valmiita menemään hallitukseen jos se ei kiristä maahanmuuttopolitiikkaa, ja millaisia toimia aiotte vaatia?

”Emme ole. Tärkein asia olisi, että Suomi ja muut EU-valtiot lakkaisivat hyväksymästä toisten jäsenmaiden kautta tulevia turvapaikanhakijoita.On myös pienempiä, kansallisia toimia, joiden kokonaisvaikutus olisi myönteinen. Tanska on varmaan rohkein toimija Länsi-Euroopan maista tällä hetkellä, mutta sielläkin on edetty aika varovasti.”Onko muita kynnyskysymyksiä?”Ilmastopolitiikka voi muodostua sellaiseksi, mutta uskon, että siitä voidaan löytää yhteinen sävel.Uskon että sen voi saavuttaa merkittävien puolueiden kanssa maahanmuuttoasioissakin. Mutta se vaatii, että ne joutuvat pelkäämään oman kannatuksensa puolesta, jos ne eivät muuta linjaansa maahanmuutossa.Olen hieman optimistinen tämän suhteen, koska vastaava kehitys on nähty useassa EU-maassa viime vuosina.”

Voiko puolueen jäsen uskoa radikaaliin nationalismiin?

”Ihmisellä on oikeus ja vapaus tulkita suomalaisuutta miten haluaa. Mutta puolueella on omat poliittiset tavoitteensa, jotka eivät edellytä suomalaisuuden etnistä määrittelyä.”