Yle: Käräjäoikeus hyväksyi Nuorisosäätiön velkasaneerauksen

käräjäoikeus on hyväksynyt Nuorisosäätiön hakemuksen päästä velkasaneeraukseen, kertoo Yle.Yle kertoi viime viikolla, että tuhansia asuntoja omistava säätiö on jättänyt velkasaneeraushakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen.Velkasaneeraukseen pääsy tarkoittaa käytännössä, että Nuorisosäätiön velkoja leikataan tai maksuaikoja helpotetaan.Säätiön rahaongelmista ja talousepäselvyyksistä on käynnissä yksi Suomen suurimmista talousrikostutkinnoista.Keskustataustaisen Nuorisosäätiön nykyjohdon mukaan sen entinen johto sai aikaan yli 40 miljoonan tappiot ja lähes tuhosi säätiön. Maksuvaikeuksiin ajautunut säätiö on joutunut irtisanomaan työntekijöitä ja myymään kiinteistöomistuksia.Nuorisosäätiö tarjoaa tuettua vuokra-asumista nuorille.