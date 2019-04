Politiikka

HS testaa eurovaalikoneen kysymyksiä – Auta meitä parantamaan kysymyksiämme

jälleen lukijoidensa apua vaalikoneen kysymysten hiomisessa.Valmistelemme vaalikonetta lähestyviin eurovaaleihin, ja lukijat pääsevät vaikuttamaan kysymysten valintaan.Eurovaalit pidetään Suomessa 26. toukokuuta.osallistua testiin, jonka tarkoitus on tuottaa tietoa siitä, kuinka toimivia vaalikoneeseen ehdolla olevat kysymykset ovat. Jos haluat osallistua kysymystemme kehittämiseen, vastaa olla oleviin kysymyksiin samalla tavalla kuin vastaisit, jos olisit täyttämässä vaalikonetta normaaliin tapaan.Hyvä kysymys on sellainen, että se jakaa ihmisiä ja siihen voi vastata kielteisesti ja myönteisesti. Kysymyksen on myös oltava ymmärrettävä. Siksi paras tapa laatia kysymyksiä on tehdä niitä yhdessä lukijoiden kanssa. Kysymysten testaaminen auttaa valitsemaan toimivimmat kysymykset puolueiden ja ehdokkaiden erottelemiseksi toisistaan. Jos suurin osa vastaajista esimerkiksi valitsee saman vastausvaihtoehdon, kysymys ei ole tarpeeksi erotteleva.on paljon, joten vastaajalta vaaditaan kärsivällisyyttä. Alla on esillä vain osa vaalikoneeseen ehdolla olevista kysymyksistä.Koska kyseessä on testi eikä järjestelmä sisällä vielä ehdokkaiden vastauksia, kysely ei näytä minkäänlaista vaalikonetulosta.Jos haluat ehdottaa vielä ihan uutta kysymystä, voit lähettää sen osoitteeseen minna.nalbantoglu@hs.fi. Laita viestin aihekenttään sana ”eurovaalikone”.Kiitämme vastaajia avusta!