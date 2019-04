Politiikka

Kaikilta vaaditaan pian elinikäistä opiskelua, ja uuden hallituksen pitäisi päättää, kuka sen maksaa

Jatkuvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi kiistanaiheista on se, onko kyseessä vapaaehtoinen opiskelu vai velvollisuus.

Jatkuvaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työryhmä

Koulutuksen määrä on pitkällä aikavälillä vähentynyt.

Arviot

Suurimpien

Tulevalla hallituksella ei ole pulaa pohjapapereista.

Puolueiden

Muitakin