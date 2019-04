Politiikka

Yli 930 000 on jo äänestänyt eduskuntavaaleissa – ennakkoäänestys jatkuu vielä kaksi päivää

Eduskuntavaalien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viikonloppuna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellisissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilastokeskuksen

https://www.vaalikone.fi/eduskunta2019/