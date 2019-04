Politiikka

Ennakkoon äänestänyt jo yli miljoona ihmistä – äänestysprosentti paikoin yli 30

Eduskuntavaalien

Äänestysprosentti

äänestysvilkkaus nousi ennakkoäänestyksen kuudentena päivänä 28,3 prosenttiin. Äänensä antoi maanantain aikana yli 260 000 ihmistä.Kaikkiaan vaaleissa on äänestänyt jo 1,2 miljoonaa ihmistä.on noussut yli 30 prosentin Satakunnan, Pirkanmaan ja Lapin vaalipiireissä. Manner-Suomen vaalipiireistä ennakkoäänestysprosentti on alhaisin Uudellamaalla, jossa se on 24,3.Varsinainen vaalipäivä on tämän viikon sunnuntai, 14. huhtikuuta. Ennakkoäänestys jatkuu vielä tiistaina.Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa äänestysprosentti oli ennakkoäänestyksen kuudentena päivänä noin 25 ja vuonna 2011 noin 24. Eduskuntavaalien toiseksi viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä vuonna 2015 uurnilla kävi äänestämässä yli 244000 ihmistä.