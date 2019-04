Politiikka

Uusi osake­yhtiö ryhtyy rahoittamaan ammatti­kouluja, tukisäätiö huippu­tutkimusta

Ammattikoulut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keväällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peruspääomaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppiva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Onhan

Ratkaisevaa

Tutkimuksen

Suomen