Politiikka

Näin puheen­johtajat pärjäsivät HS:n vaali­tentissä: Rinne haastoi, Orpo ärsyyntyi ja Halla-aho puhui maahan­m

Juuri nyt

Li Andersson (vas):

Sari Essayah (kd):

Pekka Haavisto (vihr):

Jussi Halla-aho (ps):

Anna-Maja Henriksson (rkp):

Petteri Orpo (kok):

Antti Rinne (sd):

Juha Sipilä (kesk):

Sampo Terho (sin):

Paavo Väyrynen (tl):

Puheen poljento on edelleen puheen­johtajien voimallisin. Andersson on myös hyvä perus­telemaan mieli­piteitään. Oli jälleen myös sitkein Juha Sipilän hallituksen kriitikko. Tämä vaaliase on aika ajoin unohtunut myös oppositiossa kuluneen vaalikauden istuneilta Antti Rinteeltä ja Pekka Haavistolta. Tasaisen varma esiintyminen, mutta toisaaltaan mitään uutta avausta tai ilmaisua ei tullut. Tosin tässä vaiheessa vaaleja uudet avaukset ovat kaikilla kortilla.Valitti vähäisiä puheen­vuoroja, mutta sai äänensä kuuluviin sinnikkyydellä ja oveluudella. Viittasi kannat­tavansa jopa poliittisten lakkojen kieltämistä, jotta saisi puheen­vuoron. Pystyi kuitenkin käyttämään omat puheen­vuoronsa aikaisemmista vaaleista tutulla selkeydellä ja varmuudella. Tosin kaikki puheen­johtajat heittivät tässä tentissä keskeiset väitteensä niin tiiviisti ja jouhevasti, ettei Essayah enää erottunut edukseen yhtä paljon kuin vaalien alussa.Haavisto on aina tasaisen varma ja miellyttävä esiintyjä, mutta jää myös helposti syrjään. Puheessa vain paikoin kunnon innos­tumista. Loppu­puolella lämpeni, ja hänet piti jopa keskeyttää. Tässä vaiheessa vaaleja kaikki puheen­johtajat osaavat perus­lauseensa ulkoa vähän turhankin hyvin eli yllätykset­tömästi. Tämä koski myös Haavistoa. Parhaimmillaan Haavisto, kuten monet muutkin, olivat kohdissa, joissa heidän piti puhua vapaasti.Oli hiukan väsyneen näköinen eikä erityisesti tunkenut esille, vaan keskittyi muutamiin kohtiin. Jatkoi kuitenkin uutta hymyile­vämpää linjaansa, mutta välillä hänen lyhyisiin ydin­lauseisiin perustuva puheensa meni robotti­maiseksi. Halla-aho on puhunut varsin vähän maahan­muutosta vaali­tenteissä eikä niistä kovin paljon ole edes kyselty, mutta nyt saimme kuulla perus­suomalaisten vanhan jeremiadin maahan­muuton vaaroista.Sai varsin vähän puheen­vuoroja. Puheen­vuorot olivat perusteltuja kuten yleensä, mutta hän ei varsinaisesti loistanut tällä kertaa. Henriksson jopa takerteli puheessa välillä ja sortui lopussa maalaile­vaan EU-puheeseen. Kykeni kuitenkin nostamaan ruotsin­kielisten asioita esille, kuten hänen tehtävänsä on. Muistutti myös suomalaisia ottamaan oppia Ruotsissa, jossa keskus­tellaan asioista ja pystytään niistä myös sopimaan.Neljän vuoden jatkuva taistelu hallituksessa ay-liikkeen kanssa oli vienyt suurimman innon kauhistella työelämän jäykkyyksiä. Ei haukkunut edes yleis­sitovuutta, ja paikallinen sopiminen­kin pitäisi toteuttaa ennen kaikkea työehto­sopimuksien kautta. On välillä ollut vähän luonnottoman innokas esiintyjä. Nyt tasa­painoisempi, mutta ei kovin erottuva esiintyminen. Luonnollisesti ärsyyntyi, kun Rinne haukkui häntä suomet­tuneeksi.Rinne on vaalien aikana välillä unohtanut haukkua Sipilän hallitusta, mutta nyt sen teki ja muistutti hallituksen pakko­laki­yrityksestä ja koulutus­leikkauksista. On joutunut usein selittelemään puheitaan jälkikäteen. Tällä kertaa korviin särähti, kun Rinne haukkui Orpoa ja Sipilää suomet­tuneiksi, tosin varmaan tietäen, että tämä nousee otsikoihin. Puhe on nopeutunut ja yritti parhaansa haastaa kokoomusta ja keskustaa. Ylisti työ­markkina­järjestöjen aikaan­saannoksia kuten eläke­uudistusta pontevasti, mutta jostakin syystä kehu­listalle lipsahti myös kilpailu­kyky­sopimus (kiky).Sipilän ongelma ja vahvuus vaalien aikana on ollut neljä vuotta kestänyt pää­ministeri­kausi ja sen tuoma julkisuus. Se tuo tietoa ja täsmäl­lisyyttä puheeseen, mutta toisaalta hänen on vaikea tuoda esille mitään, mitä ei olisi kuultu jo kymmeniä kertoja. Korkeintaan keski­vahva esitys, mutta enemmän tarvittaisiin, jotta keskustan kannatus lähtisi nousuun. Tällä kertaa erehtyi puhumaan kyseen­alaisia tietoja muun muassa kikyn tuomista työ­paikoista. Puheessa oli myös keskus­talaisia perinteisiä pehmeitä sosiaali­poliittisia alkiolaisia sävyjä, joiden puutteesta Sipilää on haukuttu.Viikkojen vaali­kiertueen aiheuttama väsymys näkyi kasvoilta, kuten näkyi myös monen muun kasvoilla, mutta toisaalta kaikilla riitti veressä adrenaliinia. Terhon esiinty­misessä oli puhtia ja vitsailua eikä monissa paneeleissa kuultuja naiiveja heittoja nyt kuultu. Terhon puheessa on aina kuulta­vissa hienoinen vieraannut­tava aggressii­vinen sävy.Osasi hauskuuttaa yleisöä parikin kertaa muun muassa sanomalla, että hänen vieressään istuneen urheilu­ministeri Sampo Terhon käsi heiluu ärsyttävästi hänen naamansa edessä. Nosti paremmin alue­politiikan esille kuin keskustan puheen­johtaja Sipilä. Korosti jälleen, kuinka Suomea hivutetaan salaa Natoon. Kokemus näkyi siinä, että hän kykeni esittelemään tentin aikana käytännössä puolueensa koko lyhyen poliittisen ohjelman.